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16:31, 09 октября 2018

Суд города Триполи вынес приговор членам экипажа российского танкера, задержанного два года назад за контрабанду нефти

Суд города Триполи вынес приговор членам экипажа российского танкера, который был задержан два года назад по подозрению в контрабанде нефти. Капитан и старпом приговорены к 4-м годам и 3-м месяцам тюрьмы, а также выплате штрафа, — сообщает ТАСС. Ливийские судьи трижды переносили рассмотрение дела российских моряков. Судно, на борту которого находились граждане России, Украины и Греции, шло под флагом Белиза с грузом бензина.

Комментарии

9

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nersesov 09 октября 2018 | 16:39

как, там и украинцы были? На российском судне? Это предатели, пусть сидят сначала в Ливии, а потом им надо еще и на Украине дать пару лет за сотрудничество с врагом.

eniro 09 октября 2018 | 16:54

nersesov Лошара, читай СЮДЫ:" На борту задержанного 29 июня 2016 года в 11 морских милях от берегов ливийского портового города Зувара нефтеналивного танкера Temeteron находились три гражданина РФ: капитан судна, старший помощник и инженер. Кроме того, в состав экипажа входили пять украинцев и один грек. Всего экипаж состоял из девять человек". Уразумел? Так кто сидеть и платить будет?

nersesov 09 октября 2018 | 16:59

eniro: увы, хохложопый, твоим соотечественникам тоже придется заплатить:
Суд также назначил каждому моряку дополнительный штраф в размере 2 тыс. динар (около 96 тыс. руб.).
Ну, русские заплатят, а хохлы с каких доходов платить будут?

eniro 09 октября 2018 | 17:12

nersesov: Ты настолько туп, что даже писать тебе скучно... Ты что нибудь о трудовом договоре моряка слышал? Почитай и изыйди...

nersesov 09 октября 2018 | 17:24

eniro: а ты и не пиши, хохложопый. Полижи сало и станет тебе веселей, скука пройдет ))

andre_klimov 09 октября 2018 | 17:31

nersesov:
Читать не умеешь? Штраф назначен дополнительно к тюремному наказанию. То есть штраф платить кэпу и старпому. Остальные были отпущены домой намного раньше. В частности 4-х украинцев отпустили 4 марта 2017 года. Так скакого перепугу экипаж платить будет? Есть кэп и старпом, которые отвечают за судно - вот им и "прилетело".

andre_klimov 09 октября 2018 | 17:33

nersesov:
Судно принадлежит греческой компании, шло под флагом Белиза. Так что там россияне делали на "вражеской" посудине? :))

oneoretwo 09 октября 2018 | 16:53

Капитан и старпом приговорены к 4-м годам и 3-м месяцам тюрьмы...
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...где-то читал про тамошние тюрьмы, гестапо отдыхает...

seryj_wolk 09 октября 2018 | 16:58

Что-то не было слышно, чтобы за этих рфиков Машка -какашка задницу рвала, как за Бута и прикнувшую к нему Бутину.

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