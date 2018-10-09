Суд города Триполи вынес приговор членам экипажа российского танкера, задержанного два года назад за контрабанду нефти

Суд города Триполи вынес приговор членам экипажа российского танкера, который был задержан два года назад по подозрению в контрабанде нефти. Капитан и старпом приговорены к 4-м годам и 3-м месяцам тюрьмы, а также выплате штрафа, — сообщает ТАСС. Ливийские судьи трижды переносили рассмотрение дела российских моряков. Судно, на борту которого находились граждане России, Украины и Греции, шло под флагом Белиза с грузом бензина.