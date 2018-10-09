Осужденный в Крыму активист Владимир Балух решил приостановить голодовку, которую он держал более 200 дней
Как сообщает «Медиазона», Балух отказался от голодовки на время этапирования в колонию. При прибытии на место он ее продолжит.
Напомним, активист объявил голодовку в марте в знак протеста против приговора, который он считает необоснованным. Летом 2017-го года он был осужден по делу о незаконном хранении боеприпасов, а через год по статье о дезорганизации деятельности колонии. В итоге он получил 5 лет колонии общего режима. Затем Верховный суд Крыма сократил срок на месяц.
Комментарии11
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venezianez49 09 октября 2018 | 16:39
О !!
Ещё один активист-рекордсмен !!!
Премию уже получил какую-нибудь «либеральненькую» ??
m_doc 09 октября 2018 | 16:40
Мож, он чаво и держал 200 дней, но уж никак не голодовку. Очередной херой - штаны с дырой.
zolingen 09 октября 2018 | 16:50
Они там все в Крыму терминаторы? Теперь понятно на фига Крым путену. Идеальный электорат. Не едят по полгода,без воды и света обходятся,а налоги платят, кроме камней ничего не ждут
sadda 09 октября 2018 | 16:54
Мрази путинские, будьте вы прокляты, вы и ваши дети
ivfn 09 октября 2018 | 16:58
sadda:
Смотри не роди преждевременно от злобы.
babchendrysch 09 октября 2018 | 17:25
Вау. А это что еще за Балдух? Цирк продолжается??
Ну, отжигают бандиты-бандеровцы! ;)
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 16:56
Олень Сенец меркнет перед такой глыбой Балдухой! Когда обнародуют украинского героя голодующего 15 лет и поправившегося на 50 кг?
pedrobutylkovich 09 октября 2018 | 17:08
venedikt_pidarass: И оба они вместе вообще сорочки перед укропским татарином джемилевым - тот 303 дня голодал!
dwon 09 октября 2018 | 16:56
Мля, вот это рекордсмены. Пора тайным указом путина вручать оному из под полы звезду Героя России.
mosser 09 октября 2018 | 17:01
А почему Ельцина за то что крым отдал не арестовали, а раз так вернуть Крым Украине и извиниться! Гыыыы, ах да курилы Японии, дальний восток сам к Китаю уйдет.
pedrobutylkovich 09 октября 2018 | 17:12
mosser: Почему не арестовали алкаша? Да потому что некоторые придурки очень высоко за него скакали и в 91 и 93 и когда он свою конституцию принимал, которой отобрал у этих придурков природные ресурсы... Так что скачите дальше нищеброды!