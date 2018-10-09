Осужденный в Крыму активист Владимир Балух решил приостановить голодовку, которую он держал более 200 дней

Как сообщает «Медиазона», Балух отказался от голодовки на время этапирования в колонию. При прибытии на место он ее продолжит.

Напомним, активист объявил голодовку в марте в знак протеста против приговора, который он считает необоснованным. Летом 2017-го года он был осужден по делу о незаконном хранении боеприпасов, а через год по статье о дезорганизации деятельности колонии. В итоге он получил 5 лет колонии общего режима. Затем Верховный суд Крыма сократил срок на месяц.