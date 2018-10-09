Настоящее имя Александра Петрова удалось выяснить благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги
Авторы расследования из группы Conflict Intelligence Team рассказали, что смогли выяснить настоящее имя Александра Петрова благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги, известного также, как Руслан Боширов. Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз данных авторы расследования нашли снимок водительского удостоверения Мишкина. На фотографии в правах человек, внешне похожий на Александра Петрова.
Комментарии34
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endemic 09 октября 2018 | 16:37
Нуу тупппыеее...
kottigr1 09 октября 2018 | 16:41
endemic: Вот так гении российской разведки спалились на "красивых номерах".. А ведь Путин, как в воду глядел и давно уже запретил перепродажу или сохранение "блатных номеров"..
tvitov66 09 октября 2018 | 16:45
kottigr1: ждём появления комедии чёрного юмора похлеще чем "Тупой и ещё тупее"
michael_c 09 октября 2018 | 16:50
У них ещё и бл_ди общие ...
mosser 09 октября 2018 | 16:56
michael_c: жена у них одна-путин. Гыы
tvitov66 09 октября 2018 | 17:00
mosser: это бох, точнее вышестоящий маленький идол
tchizik 09 октября 2018 | 17:05
mosser: похоже они друг другу жена...
novirusisch 09 октября 2018 | 17:27
tchizik: Герои, герои, вокруг одни герои.
Как же подешевело звание Героя, если его даю за что вот таким дебилам.
ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ - ПОГРУЗИЛИ В ВЕРТОЛЕТ ЯНУКА И УЛЕТЕЛИ.
shmuel63 09 октября 2018 | 17:39
novirusisch: Скорцени тоже наградили за вывоз Муссолини...
seryj_wolk 09 октября 2018 | 17:03
michael_c: Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Херои тайной войны как на ладони. Рфия - страна-посмешище, да еще и великое!
b52artur 09 октября 2018 | 16:59
tvitov66:
Эх Задорнов, Задорнов, рано ты ушел.
Вот посмотрел бы на это и сказал, свое любимое
"Ну тупые...."
minerr 09 октября 2018 | 17:15
b52artur: "Ну тупые...."
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Интересно, как военные склады в Залежной взрывают, гоняют ВСУ по котлам, взрывают машины в центре Киева, выбирают президента США и устраивают Брекзит - так все грушники становятся невидимыми. И никто их "нуууу тупыми" не называет. А здесь и яд у них не тот и на всех камерах засветились и машины дру у друга стали покупать. И где ложь - про невидимых грушников вна Украине или не прячущихся в Англии?
alehan22746 09 октября 2018 | 17:23
minerr: отчасти этого педрилу Мишкина можно понять - когда ты родился и вырос в таком говне вроде Лойги, то будешь травить какой угодно дрянью кого-угодно и где угодно:(((( а вообще пипец:))) весь мир ухахатывается над говно путинской разведкой и армией с руками из ж... растущими! К сожалению брызги этого хохота падают и на нормальных русских людей вообще:(((
djuga 09 октября 2018 | 16:54
kottigr1: Вот так гении российской разведки спалились...
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Зато оба Герои России. Крутые разведчики, куда там! Ким Филби по сравнению с ними мальчик - даже не Герой, а Н.И. Кузнецов получил Героя только посмертно...
Жаль, не помню, был ли книжно-кинематографический Исаев-Штирлиц Героем Советского Союза?
abidas 09 октября 2018 | 17:04
kottigr1: А ведь Путин, как в воду глядел и давно уже запретил перепродажу или сохранение "блатных номеров"..
Прям вот так взял и запретил ?
Прям вот так нельзя теперь купить красивый номер ?
Прям вот так наши чиновники мимо прошли, испугались "запрета" ☺
novirusisch 09 октября 2018 | 16:46
endemic: Тупые, конечно, тупые.
Но .это показывает как прозрачен стал современный мир и сколько надо прилагать усилий и как быть осторожным, чтобы не засветиться.
А эти идиот ы, работая в спецслужбе вели себя как обыкновенные люди и светилтись где только могли.
Естественно, теперь потянув за эту нитоку вытащат на свет божий всех кто с ними контактировал. Ну и халтура с паспортами, когда запраштивали и выдавали их одним списком и людей прописывали по одресу работы.
В общем ленивые дебилы в обслуге завалили всех.
А сами разведчики получая паспорта с последовательными номерами тоже не чухнулись.
Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.
kottigr1 09 октября 2018 | 16:53
novirusisch: как прозрачен стал современный мир и сколько надо прилагать усилий и как быть осторожным, чтобы не засветиться...
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На самом деле всё становится гораздо прозрачней по мере обнищания России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Теперь иностранным спецслужбам не сложно выявить агентуру ФСБ и ГРУ, ведь искать её нужно всего лишь среди нескольких процентов россиян..
idaforever 09 октября 2018 | 17:22
kottigr1: а если еще и баксо за инфу...мать родную продадут
eniro 09 октября 2018 | 16:44
Я подозреваю, что Чепига еще и "гонял машины " через границы. Значит занимался бизнесом под прикрытием ГУР? А ну, пробейте по б/д, кому он их продал... Вот хохма будет, когда еще несколько "шпиенов" обнаружится...
stopkran1969 09 октября 2018 | 16:44
2+2 слажали
alex_sionist 09 октября 2018 | 16:47
Шойшу случайно не продал Асаду ил20 ?
dwon 09 октября 2018 | 16:53
Мы их нашли, они гражданские - сказал Путин. И теперь мы знаем, что он врал в бессчетное уже количество раз. Врал сознательно, ибо именно он, трусливо озираясь, вручал им из под полы Звезды Героев России. Несчастные люди, несчастная страна.
ivfn 09 октября 2018 | 16:54
// он купил машину у Анатолия Чепиги//
ОХРЕНЕТЬ!!!
shmuel63 09 октября 2018 | 17:44
ivfn: Не факт. Если они любовники, то Чепига мог и просто подарить.
mosser 09 октября 2018 | 16:54
Неее, это не грушники-убийцы, точно гомосеки путина! Гыыы
sam2018 09 октября 2018 | 16:54
БРЕД БРЕДЯЧИЙ !
gригорьич 09 октября 2018 | 17:02
Замечательно, что водители мерседеса и BMW спят в одной постели. Peace
x_signal 09 октября 2018 | 17:08
Комедия, реально "тупой и еще тупее"..
sadda 09 октября 2018 | 17:09
Хреновый из деда Щукаря разведчик. И не только разведчик.
shoorah 09 октября 2018 | 17:10
Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину.
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Чё-то я запутался с этими номерами. Чепига продал машину, а номер оставил? Как это? И как потом этот номер оказался на машине Мишкина? Тут только Асланян поможет разобраться.
b52artur 09 октября 2018 | 17:11
Все у них общее, - и машины, и адреса прописки, и шлюшки.
По идее, (ха-ха-ха) надо тогда и вендиспансер прошерстить.
И если один из разведчиков залетел на шлюхе и лечил триппер,
то в списке посетителей найдется и второй?
ox1 09 октября 2018 | 17:15
Куда там бразильским сериалам, это гораздо круче. Расследователи авторитетнейших зарубежных СМИ колесят по стране, собирая " неопровержимые" сведения, от которых хоть стой, хоть падай. Оказывается ручку двери Скрипалей мазали "Новичком" аж два Героя России. Что же дальше-то будет даже невозможно себе представить.
kottigr1 09 октября 2018 | 17:29
ox1: Оказывается ручку двери Скрипалей мазали "Новичком" аж два Героя России.
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Какая страна, такие и герои...
sparky 09 октября 2018 | 17:38
Теперь понятно, почему эти "герои" один дешевый номер на двоих снимали и одной бл...ю пользовались.
Дорого содержать БМВ и Мерс, приходится экономить на командировочных этим гражданским туристам с погонами под майками.