Настоящее имя Александра Петрова удалось выяснить благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги

Авторы расследования из группы Conflict Intelligence Team рассказали, что смогли выяснить настоящее имя Александра Петрова благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги, известного также, как Руслан Боширов. Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз данных авторы расследования нашли снимок водительского удостоверения Мишкина. На фотографии в правах человек, внешне похожий на Александра Петрова.