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16:31, 09 октября 2018

Настоящее имя Александра Петрова удалось выяснить благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги

Авторы расследования из группы Conflict Intelligence Team рассказали, что смогли выяснить настоящее имя Александра Петрова благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги, известного также, как Руслан Боширов. Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз данных авторы расследования нашли снимок водительского удостоверения Мишкина. На фотографии в правах человек, внешне похожий на Александра Петрова.

Комментарии

34

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endemic 09 октября 2018 | 16:37

Нуу тупппыеее...

kottigr1 09 октября 2018 | 16:41

endemic: Вот так гении российской разведки спалились на "красивых номерах".. А ведь Путин, как в воду глядел и давно уже запретил перепродажу или сохранение "блатных номеров"..

tvitov66 09 октября 2018 | 16:45

kottigr1: ждём появления комедии чёрного юмора похлеще чем "Тупой и ещё тупее"

michael_c 09 октября 2018 | 16:50

У них ещё и бл_ди общие ...

mosser 09 октября 2018 | 16:56

michael_c: жена у них одна-путин. Гыы

tvitov66 09 октября 2018 | 17:00

mosser: это бох, точнее вышестоящий маленький идол

tchizik 09 октября 2018 | 17:05

mosser: похоже они друг другу жена...

novirusisch 09 октября 2018 | 17:27

tchizik: Герои, герои, вокруг одни герои.
Как же подешевело звание Героя, если его даю за что вот таким дебилам.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ - ПОГРУЗИЛИ В ВЕРТОЛЕТ ЯНУКА И УЛЕТЕЛИ.

shmuel63 09 октября 2018 | 17:39

novirusisch: Скорцени тоже наградили за вывоз Муссолини...

seryj_wolk 09 октября 2018 | 17:03

michael_c: Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Херои тайной войны как на ладони. Рфия - страна-посмешище, да еще и великое!

b52artur 09 октября 2018 | 16:59

tvitov66:
Эх Задорнов, Задорнов, рано ты ушел.
Вот посмотрел бы на это и сказал, свое любимое
"Ну тупые...."

minerr 09 октября 2018 | 17:15

b52artur: "Ну тупые...."
---------

Интересно, как военные склады в Залежной взрывают, гоняют ВСУ по котлам, взрывают машины в центре Киева, выбирают президента США и устраивают Брекзит - так все грушники становятся невидимыми. И никто их "нуууу тупыми" не называет. А здесь и яд у них не тот и на всех камерах засветились и машины дру у друга стали покупать. И где ложь - про невидимых грушников вна Украине или не прячущихся в Англии?

alehan22746 09 октября 2018 | 17:23

minerr: отчасти этого педрилу Мишкина можно понять - когда ты родился и вырос в таком говне вроде Лойги, то будешь травить какой угодно дрянью кого-угодно и где угодно:(((( а вообще пипец:))) весь мир ухахатывается над говно путинской разведкой и армией с руками из ж... растущими! К сожалению брызги этого хохота падают и на нормальных русских людей вообще:(((

(комментарий скрыт)

djuga 09 октября 2018 | 16:54

kottigr1: Вот так гении российской разведки спалились...
==============================================================================

Зато оба Герои России. Крутые разведчики, куда там! Ким Филби по сравнению с ними мальчик - даже не Герой, а Н.И. Кузнецов получил Героя только посмертно...
Жаль, не помню, был ли книжно-кинематографический Исаев-Штирлиц Героем Советского Союза?

abidas 09 октября 2018 | 17:04

kottigr1: А ведь Путин, как в воду глядел и давно уже запретил перепродажу или сохранение "блатных номеров"..

Прям вот так взял и запретил ?
Прям вот так нельзя теперь купить красивый номер ?
Прям вот так наши чиновники мимо прошли, испугались "запрета" ☺

novirusisch 09 октября 2018 | 16:46

endemic: Тупые, конечно, тупые.
Но .это показывает как прозрачен стал современный мир и сколько надо прилагать усилий и как быть осторожным, чтобы не засветиться.
А эти идиот ы, работая в спецслужбе вели себя как обыкновенные люди и светилтись где только могли.
Естественно, теперь потянув за эту нитоку вытащат на свет божий всех кто с ними контактировал. Ну и халтура с паспортами, когда запраштивали и выдавали их одним списком и людей прописывали по одресу работы.
В общем ленивые дебилы в обслуге завалили всех.
А сами разведчики получая паспорта с последовательными номерами тоже не чухнулись.
Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.

kottigr1 09 октября 2018 | 16:53

novirusisch: как прозрачен стал современный мир и сколько надо прилагать усилий и как быть осторожным, чтобы не засветиться...
---------------------------------------------------------------------------------
На самом деле всё становится гораздо прозрачней по мере обнищания России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Теперь иностранным спецслужбам не сложно выявить агентуру ФСБ и ГРУ, ведь искать её нужно всего лишь среди нескольких процентов россиян..

idaforever 09 октября 2018 | 17:22

kottigr1: а если еще и баксо за инфу...мать родную продадут

eniro 09 октября 2018 | 16:44

Я подозреваю, что Чепига еще и "гонял машины " через границы. Значит занимался бизнесом под прикрытием ГУР? А ну, пробейте по б/д, кому он их продал... Вот хохма будет, когда еще несколько "шпиенов" обнаружится...

stopkran1969 09 октября 2018 | 16:44

2+2 слажали

alex_sionist 09 октября 2018 | 16:47

Шойшу случайно не продал Асаду ил20 ?

(комментарий скрыт)

dwon 09 октября 2018 | 16:53

Мы их нашли, они гражданские - сказал Путин. И теперь мы знаем, что он врал в бессчетное уже количество раз. Врал сознательно, ибо именно он, трусливо озираясь, вручал им из под полы Звезды Героев России. Несчастные люди, несчастная страна.

ivfn 09 октября 2018 | 16:54

// он купил машину у Анатолия Чепиги//
ОХРЕНЕТЬ!!!

shmuel63 09 октября 2018 | 17:44

ivfn: Не факт. Если они любовники, то Чепига мог и просто подарить.

mosser 09 октября 2018 | 16:54

Неее, это не грушники-убийцы, точно гомосеки путина! Гыыы

sam2018 09 октября 2018 | 16:54

БРЕД БРЕДЯЧИЙ !

gригорьич 09 октября 2018 | 17:02

Замечательно, что водители мерседеса и BMW спят в одной постели. Peace

x_signal 09 октября 2018 | 17:08

Комедия, реально "тупой и еще тупее"..

sadda 09 октября 2018 | 17:09

Хреновый из деда Щукаря разведчик. И не только разведчик.

shoorah 09 октября 2018 | 17:10

Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину.
________________________________________________________________
Чё-то я запутался с этими номерами. Чепига продал машину, а номер оставил? Как это? И как потом этот номер оказался на машине Мишкина? Тут только Асланян поможет разобраться.

b52artur 09 октября 2018 | 17:11

Все у них общее, - и машины, и адреса прописки, и шлюшки.
По идее, (ха-ха-ха) надо тогда и вендиспансер прошерстить.
И если один из разведчиков залетел на шлюхе и лечил триппер,
то в списке посетителей найдется и второй?

ox1 09 октября 2018 | 17:15

Куда там бразильским сериалам, это гораздо круче. Расследователи авторитетнейших зарубежных СМИ колесят по стране, собирая " неопровержимые" сведения, от которых хоть стой, хоть падай. Оказывается ручку двери Скрипалей мазали "Новичком" аж два Героя России. Что же дальше-то будет даже невозможно себе представить.

kottigr1 09 октября 2018 | 17:29

ox1: Оказывается ручку двери Скрипалей мазали "Новичком" аж два Героя России.
------------------------------------------------------
Какая страна, такие и герои...

(комментарий скрыт)

sparky 09 октября 2018 | 17:38

Теперь понятно, почему эти "герои" один дешевый номер на двоих снимали и одной бл...ю пользовались.
Дорого содержать БМВ и Мерс, приходится экономить на командировочных этим гражданским туристам с погонами под майками.

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