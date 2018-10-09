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16:30, 09 октября 2018

Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик

Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Это следует из расчетов, проведенных картографами географического факультета МГУ по заказу сайта «Кавказский узел». По оценкам экспертов, Ингушетия передала Чечне 26 тысяч гектаров из менее четырехсот тысяч своей площади.

Для вычислений была построена карта с выделением территорий, перераспределенных в соответствии с соглашением. В общем доступе эта карта не публиковалась.

Комментарии

23

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zx48k 09 октября 2018 | 16:36

Кадыров - собиратель земель.

idruker 09 октября 2018 | 16:44

zx48k: Более полное определение: новый агрессор, которого умиротворяют, чтобы избежать большой войны и в итоге получить и войну, и позор.

astet 09 октября 2018 | 16:50

idruker: Евкуров - подонок (по определению Путина),
потому что предал Ингушетию!
Мочить подонка в сортире!!!
Парламент разогнать!!!

danko1 09 октября 2018 | 17:03

astet: А в Кремле ничего не знают о нарушении Конституции РФ и Ингушетии. И на ЦТ тишина.
Или им этот национальный конфликт нужен?

mosser 09 октября 2018 | 17:09

astet: да, да, золотов вперёд! Ссат они кавказ

kokapu 09 октября 2018 | 16:57

zx48k: Кадыров - собиратель земель.
---------------
Боюсь, рано или поздно этот "собиратель" захочет повторить подвиг хана Тохтамыша...

cromwel 09 октября 2018 | 16:37

Это у нас об людей можно ноги вытирать. А на Кавказе народ не хочет быть безропотным быдлом.

noxepy_88 09 октября 2018 | 16:49

cromwel: Потому и голосует 101 процентом, точна?

kruzalova 09 октября 2018 | 17:21

noxepy_88: возможно, их эти выборы не затрагивали, а земля- это своё, кровное

chichanik 09 октября 2018 | 16:55

cromwel: Кадыров последовательно разубеждает в этом население ... небезуспешно ... ещё 10 лет и чеченцы будут героями анекдотов

protoukrop 09 октября 2018 | 16:57

cromwel: Эти кавказские республики давали Воланду 94%, при явке 92%. Вот теперь пусть и пожинают плоды.

kottigr1 09 октября 2018 | 17:06

protoukrop: Эти кавказские республики давали Воланду 94%, при явке 92%.
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Бумага всё стерпит.. Даже если там нарисовать 146% за Путина..

eduard53 09 октября 2018 | 16:38

Очередные кремлядские мины-закладки, на к-ых предстоит биться-гибнуть потомкам ...

pampey 09 октября 2018 | 16:40

Кадыров думает, что кремль ему ни в чем не откажет.

rogerrabbit 09 октября 2018 | 17:00

pampey: адыров думает, что кремль ему ни в чем не откажет

имеет на то все основания

krs_sk 09 октября 2018 | 16:44

Главное все по мирному, по хорошему...

wokal 09 октября 2018 | 16:47

Что теперь будут делать в кремле с теми кто стоит на ингушском майдане и не намерены уступать , отдавать землю своих прадедов

wokal 09 октября 2018 | 16:51

Вот бы вся россия была как ингуши то власть бы у нас была бы кристальная чуть что массовые стояния

vasya_von_smetankin 09 октября 2018 | 16:52

Ингушетиянаша!

wokal 09 октября 2018 | 16:53

Завязан очередной кавказский узел и кто это сделал?

sasha2011 09 октября 2018 | 16:55

Ничего странного. Это логическое продолжение операции "КрымНаш".
И, скорее всего, это не последний передел территорий.

путин сам открыл ящик Пандоры, рамзан поддержал и продолжил.
Где и кто следующий?

Пилите, Шура, пилите...

zukero_ 09 октября 2018 | 16:55

Ингуши просто так не сдадутся. Это ж не русские Иваны-Терпилы.
Кстати сколько там Путин по-тихому Китаю отписал?

mosser 09 октября 2018 | 17:07

А мне рамзанка - великолепный нравится, как он всю Россию доит, красавчик. Гыыы. Пока у власти путин, такой бардак и будет.

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