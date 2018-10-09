У северокорейского лидера Ким Чен Ына появился новый автомобиль Роллс-ройс
Он приехал на нем на встречу с госсекретарем США Майклом Помпео в Пхеньяне, сообщает телеканал СNN. Обычно Ким Чен Ын передвигается на лимузине Мерседес. Неясно, каким образом в Пхеньяне оказался Роллс-ройс. Санкции ООН запрещают продажу предметов роскоши в КНДР, — отмечает телеканал.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kochar 09 октября 2018 | 16:13
А тем временем обычные обыватели этого животного разъезжают на копеечных великах .
Знакомо...
huyt 09 октября 2018 | 16:18
kochar: А диктатор на лимузине.А обычные корейцы пешком.
eduard53 09 октября 2018 | 16:16
Наша гуманитарка, чё ...
murad_manapov 09 октября 2018 | 16:16
Путин подарил?