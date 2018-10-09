У северокорейского лидера Ким Чен Ына появился новый автомобиль Роллс-ройс

Он приехал на нем на встречу с госсекретарем США Майклом Помпео в Пхеньяне, сообщает телеканал СNN. Обычно Ким Чен Ын передвигается на лимузине Мерседес. Неясно, каким образом в Пхеньяне оказался Роллс-ройс. Санкции ООН запрещают продажу предметов роскоши в КНДР, — отмечает телеканал.