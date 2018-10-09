Задержанные в Ливии российские моряки приговорены к четырем годам и трем месяцам заключения
Задержанные в Ливии российские моряки – капитан и старпом танкера Владимир Текучев и Сергей Самойлов – приговорены к четырем годам и трем месяцам заключения. Заседание суда состоялось сегодня в Триполи. Россияне признаны виновными в контрабанде нефтепродуктов, а также несанкционированном пересечении ливийской границы. Суд назначил каждому дополнительный штраф в размере двух тысяч динар – это около ста тысяч рублей.
Комментарии1
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kochar 09 октября 2018 | 16:15
Где Мария Захарова? Где там всякие виллосодержащие?
Ах да, это же не Бут или нечто похожее.