Задержанные в Ливии российские моряки приговорены к четырем годам и трем месяцам заключения

Задержанные в Ливии российские моряки – капитан и старпом танкера Владимир Текучев и Сергей Самойлов – приговорены к четырем годам и трем месяцам заключения. Заседание суда состоялось сегодня в Триполи. Россияне признаны виновными в контрабанде нефтепродуктов, а также несанкционированном пересечении ливийской границы. Суд назначил каждому дополнительный штраф в размере двух тысяч динар – это около ста тысяч рублей.