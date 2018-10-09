Начал работу Синод Константинопольского патриархата, который может утвердить Томос об автокефалии Неканонической УПЦ
В Стамбуле начал работу Синод Константинопольского патриархата, который может утвердить Томос об автокефалии Неканонической украинской православной церкви. Официально эта информация не подтверждается, но и не опровергается. Однако журналисты украинской службы Би-би-си выяснили, что «украинский вопрос» стоит на повестке дня. Синод пройдет с 9 по 11 октября за закрытыми дверями.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что раскола не произойдет. В Киеве рассчитывают, что Украинская православная церковь получит независимость до конца года.
Комментарии3
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snamor 09 октября 2018 | 16:09
Как начнут делить церкви, так и польётся кровь на Украине рекой.
vinnidi 09 октября 2018 | 16:14
snamor: Допустим у вас отжали комнату в вашей квартире- вы будете молча жевать сопли и ходить молится к отжимателю???
protoukrop 09 октября 2018 | 16:12
Если УПЦ КП Константинополь признает кононической, тогда на Украине станет две канонических церкви - УПЦ КП и УПЦ МП. И этот театр абсурда можно будет разрешить только одним способом - разделом того, что сейчас зовется "Украиной", и каждому государству по канонической православной церкви. Браво Варфоломей!! Быть тебе награжденным за собирание Русских земель !