Независимые расследователи утверждают, что настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей — Александр Мишкин. Как пишут группа Bellingcat и издание The Insider, он является военным врачом и сотрудником ГРУ, а также получил звание Героя России.

Выяснить настоящее имя Александра Петрова удалось по базе российских паспортов и данным о страховании автомобилей, пишут расследователи. Они утверждают, что Мишкин родом из Архангельской области, а его фотографию узнали односельчане. Они же, как отмечается, рассказали, что бабушка Мишкина гордится своим внуком и не раз показывала фотографию, на которой Путин вручает ему звезду Героя. Также, согласно расследованию, подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в 1997 году поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге и закончил ее через 6 лет. Лицо Мишкина, пишет издание The Insider, узнали выпускники заведения, однако сразу несколько источников в академии утверждают, что его однокурсников обзвонили и попросили молчать. О службе подозреваемого в отравлении Скрипалей в ГРУ известно мало, говорят расследователи, однако они утверждают, что Мишкин несколько раз посещал Приднестровье и Украину, а до 2014 года он был прописан по адресу Главного управления Генштаба Минобороны.

Ранее Bellingcat и The Insider заявили, что Руслан Боширов, подозреваемый в отравлении Скрипалей, также является офицером ГРУ и Героем России Анатолием Чепигой. В свою очередь, оба фигуранта дела отрицают свою причастность к инциденту в Солсбери.