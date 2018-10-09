Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по некоторым данным пока не вызывали в полицию
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые стали фигурантами дела о побоях, по некоторым данным пока не вызывали в полицию. Спортсменов подозревают в двух нападениях в центре Москвы.
Павел Мамаев и Александр Кокорин пока не задерживались — для этого нет правовых оснований. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД, сейчас полиция собирает доказательства и опрашивает свидетелей и потерпевших. Работа непосредственно с подозреваемыми якобы начнется не ранее завтрашнего дня. Тем временем телеканал «360» сообщал, что футболисты якобы задержаны и в самое ближайшее время правоохранители их допросят.
По данным полиции, первый конфликт, в котором могли быть замешаны спортсмены, произошел около восьми утра в центре Москвы, у гостиницы «Пекин». Двое мужчин напали на водителя ведущей Первого канала, после того, как он сделал им замечание. После этого компания перешла в одно из кафе, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Драка якобы началась после того как группа нетрезвых молодых людей, начала оскорблять чиновника на национальной почве.
По данным интернет-портала Sport24, после скандальной истории жена Александра Мамаева Алана подала на развод.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasya_von_smetankin 09 октября 2018 | 16:07
На орден "Дружбы Народов" ребята уже наработали.
А вот до "Героя России" не хватает какого-нибудь отравления.
neburzhui2 09 октября 2018 | 16:08
Теперь - тюрьма.
huyt 09 октября 2018 | 16:16
neburzhui2: Так сломали когда-то жизнь великому футболисту Эдуарду Стрельцову.
ihtamnet 09 октября 2018 | 16:08
Пацаны зомбоящик пересмотрели,скреп объелись.
lnmanusnostras1 09 октября 2018 | 16:19
ihtamnet: не, это ты навального пересмотрел, везде путин и киселев мерещатся, к месту и не к месту.
vlabumur 09 октября 2018 | 16:15
Нахулиганил в тюрьму,по моему так.