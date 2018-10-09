Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по некоторым данным пока не вызывали в полицию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые стали фигурантами дела о побоях, по некоторым данным пока не вызывали в полицию. Спортсменов подозревают в двух нападениях в центре Москвы.

Павел Мамаев и Александр Кокорин пока не задерживались — для этого нет правовых оснований. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД, сейчас полиция собирает доказательства и опрашивает свидетелей и потерпевших. Работа непосредственно с подозреваемыми якобы начнется не ранее завтрашнего дня. Тем временем телеканал «360» сообщал, что футболисты якобы задержаны и в самое ближайшее время правоохранители их допросят.

По данным полиции, первый конфликт, в котором могли быть замешаны спортсмены, произошел около восьми утра в центре Москвы, у гостиницы «Пекин». Двое мужчин напали на водителя ведущей Первого канала, после того, как он сделал им замечание. После этого компания перешла в одно из кафе, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Драка якобы началась после того как группа нетрезвых молодых людей, начала оскорблять чиновника на национальной почве.

По данным интернет-портала Sport24, после скандальной истории жена Александра Мамаева Алана подала на развод.