Компания Гугл отказалась участвовать в конкурсе министерства обороны США на 10 миллиардов долларов, — сообщает Файнэншл Таймс. Как подчеркнули в Гугл, принципы компании, в частности, запрещают использовать технологии в вооружениях и проектах, нарушающих права человека.