Компания Гугл отказалась участвовать в конкурсе министерства обороны США на 10 миллиардов долларов
Компания Гугл отказалась участвовать в конкурсе министерства обороны США на 10 миллиардов долларов, — сообщает Файнэншл Таймс. Как подчеркнули в Гугл, принципы компании, в частности, запрещают использовать технологии в вооружениях и проектах, нарушающих права человека.
Комментарии2
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andre_klimov 09 октября 2018 | 15:52
И это - их право, если так решил совет акционеров.
neburzhui2 09 октября 2018 | 15:55
ПАЦИФИСТЫ едрён компот, Уже миллиарды ранее заработали...