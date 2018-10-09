Болгарская полиция задержала подозреваемого в убийстве журналиста Виктории Мариновой
Болгарская полиция задержала подозреваемого в убийстве журналиста Виктории Мариновой, — сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник. Тело 30-летней журналистки нашли в парке. Перед убийством ее избили и изнасиловали. Не так давно журналистка запустила новое ток-шоу под названием «Детектор». Первый выпуск был посвящен возможным махинациям с фондами Европейского союза. В этом могут быть замещены крупные бизнесмены и политики.
Комментарии6
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glotov 09 октября 2018 | 15:44
Странно, что только один подозреваемый. Если один преступник изнасиловал и убил , это точно не может быть нанятый киллер.
sokal123 09 октября 2018 | 15:47
Раз произошло зверское убийство ,значит где то рядом находился уволенный гру- шник . Таков закон криминала и вселенских скреп.
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 15:53
И это был русский шпиён Вася Табуретка, в кармАнах которого обнаружили 2 кг боевого отравляющего вещества "новичок" и 5-ти литровую бутыль напитка "боярышник", а в члене был вставлен спутник.
drillerthriller 09 октября 2018 | 15:55
venedikt_pidarass: Подозрительная у вас осведомленность, тов. пи...асс.
physik 09 октября 2018 | 15:59
venedikt_pidarass: Бедная у вас фантазия. Вы уверены, что во всех преступлениях в мире виноваты граждане России, да еще и из спецслужб.
То, что в коррупции и преступлениях, связанные с ней, могут быть замешаны граждане той же Болгарии, вам, судя по всему, даже не пришло в голову.
Плохо же вы думаете о России.
abu_vgrobu 09 октября 2018 | 15:56
Ну и кто подозреваемый ? Сидоров какой нибудь, из ГРУ, герой России ? Не ?..