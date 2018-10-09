Болгарская полиция задержала подозреваемого в убийстве журналиста Виктории Мариновой, — сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник. Тело 30-летней журналистки нашли в парке. Перед убийством ее избили и изнасиловали. Не так давно журналистка запустила новое ток-шоу под названием «Детектор». Первый выпуск был посвящен возможным махинациям с фондами Европейского союза. В этом могут быть замещены крупные бизнесмены и политики.