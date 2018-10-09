Суд Барнаула вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и в оскорблении чувств верующих

Поводом для расследования стали несколько мемов во «ВКонтакте».

Судья Сергей Трушкин удовлетворил просьбу защиты и стороны обвинения. Прокурор поддержал ходатайство в связи с новыми обстоятельствами. Адвокат подсудимой Алексей Бушмаков, в частности, заявил, что следствие не выяснило ни мотивы, ни умысел девушки, а также не подтвердило ее намерение нанести ущерб конституционному строю и не выявило признаков общественно-опасной деятельности. Кроме того, адвокат указал на малозначительность действий своей подзащитной – ее публикации не привели ни к каким последствиям. Бушмаков обратил внимание на то, что срок давности для привлечения к ответственности по одной из статей обвинения истекает 15 октября. Он выразил уверенность, что прокуратура закроет дело.

Сама Мотузная рассказала телеграм-каналу Mash, что довольно таким решением суда.

Впрочем, второй адвокат Роман Ожмегов не был столь оптимистичен. Он не считает решение суда победой, поскольку, если дело переквалифицируют на административное, Мотузная в любом случае останется «экстремисткой».

Напомним, дело 23-летней барнаульской студентки рассматривается с августа этого года. Эксперты обнаружили в сохраненных картинках на ее странице во «ВКонтакте» «признаки унижения представителей негроидной расы» и «оскорбления религиозных чувств верующих». Девушка свою вину не признала.