Суд Барнаула вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и в оскорблении чувств верующих
Поводом для расследования стали несколько мемов во «ВКонтакте».
Судья Сергей Трушкин удовлетворил просьбу защиты и стороны обвинения. Прокурор поддержал ходатайство в связи с новыми обстоятельствами. Адвокат подсудимой Алексей Бушмаков, в частности, заявил, что следствие не выяснило ни мотивы, ни умысел девушки, а также не подтвердило ее намерение нанести ущерб конституционному строю и не выявило признаков общественно-опасной деятельности. Кроме того, адвокат указал на малозначительность действий своей подзащитной – ее публикации не привели ни к каким последствиям. Бушмаков обратил внимание на то, что срок давности для привлечения к ответственности по одной из статей обвинения истекает 15 октября. Он выразил уверенность, что прокуратура закроет дело.
Сама Мотузная рассказала телеграм-каналу Mash, что довольно таким решением суда.
Впрочем, второй адвокат Роман Ожмегов не был столь оптимистичен. Он не считает решение суда победой, поскольку, если дело переквалифицируют на административное, Мотузная в любом случае останется «экстремисткой».
Напомним, дело 23-летней барнаульской студентки рассматривается с августа этого года. Эксперты обнаружили в сохраненных картинках на ее странице во «ВКонтакте» «признаки унижения представителей негроидной расы» и «оскорбления религиозных чувств верующих». Девушка свою вину не признала.
Комментарии3
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amrigo 09 октября 2018 | 15:47
Давление на Дерипаску даёт свои плоды, санкции всё-таки реально влияют на режим, суды вынуждены теперь судить по закону.
huyt 09 октября 2018 | 16:09
amrigo: А почему один Дерипаска? Есть же много из кооператива "Озеро", сказочно обогатившихся за бюджетный счёт, то бишь за счёт простых россиян, недополучающих в полном объёме свои зарплаты и пенсии.
dominator13 09 октября 2018 | 16:18
Причем тут негритосы, какое отношение они имеют к Сибири?Мы что в США где ниггеров облизывают?
Я их вообще за людей не считаю и знаю,что бога нет!