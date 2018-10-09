Bellingcat и Insider опубликовали расследование об Александре Петрове, подозреваемом в покушении на Скрипалей

Группа Bellingcat и издание Инсайдер рассказали подробности расследования об Александре Петрове, которого подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Утверждается, что настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. По данным Bellingcat, в 2003 году он закончил военную академию. Название учебного заведения не уточняется. Как считают авторы расследования, ГРУ завербовало Мишкина еще до поступления в академию. К участию в операциях его начали привлекать в 2011-2013-м годах. Александр Мишкин, также как и Анатолий Чепига – Герои России.