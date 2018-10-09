Bellingcat и Insider опубликовали расследование об Александре Петрове, подозреваемом в покушении на Скрипалей
Группа Bellingcat и издание Инсайдер рассказали подробности расследования об Александре Петрове, которого подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Утверждается, что настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. По данным Bellingcat, в 2003 году он закончил военную академию. Название учебного заведения не уточняется. Как считают авторы расследования, ГРУ завербовало Мишкина еще до поступления в академию. К участию в операциях его начали привлекать в 2011-2013-м годах. Александр Мишкин, также как и Анатолий Чепига – Герои России.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nersesov 09 октября 2018 | 15:39
какие они молодцы, эти Инсайдеры и Беллинкэты. Все работу за Скотлэнд Ярд делают и совершенно бесплатно, на добровольческих началах.
tvitov66 09 октября 2018 | 15:44
nersesov: сага про то, как два героических полковника, под чужими именами на подлинных бланках, поехали смотреть шпили...
«У Нины Федоровны есть фотография, на которой Путин вручает Саше орден и жмет руку. Она ей очень гордится, но показывает не всем и никогда не дает в руки»
НацЛидер надеялся что его враньё наружу не вылезет? Или просто врёт как дышит?
nersesov 09 октября 2018 | 15:54
tvitov66: а про квартиры ты прочитал? квартиру ему дали в 2014 году. Это как раз через год после того, как Березовский загнулся. Тут и Инсайдер с Беллингкэтом не нужны, чтобы понять, кто прикончил Абрамыча.
tvitov66 09 октября 2018 | 16:06
nersesov: да там не мало странных смертей и помимо Абрамовича. Например до Литвиненко полонием кучу народу перетравили, вплоть до Арафата
nersesov 09 октября 2018 | 16:08
tvitov66: Как думаешь, Арафата тоже Петров-Мишкин уделал ?
tvitov66 09 октября 2018 | 16:12
nersesov: Вряд ли - при такой конкуренции паспортов с номерами подряд ...Там только хозяев авто по адресу ГРУ более 300 вылезло - это агентов на 2 коробки, что по красной площади на парадах проходят
sab171 09 октября 2018 | 15:54
tvitov66: он никогда не врет и вообще он на эту тему не высказывался, можно навкина спросить, он все знает если в курсе.
tvitov66 09 октября 2018 | 16:09
sab171: "это гражданские люди"(с) "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас"(с) - Ютюб всё помнит, даже пургу Пескова
jestro 09 октября 2018 | 15:43
"Дни хирурга Мишкина"
ppvngavr 09 октября 2018 | 15:56
Да, молодцы Биллинкет. Фантастическая работа и фантастические результаты, лишний раз показывающие правоту публикации:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491
Дело не в непрофессионализме исполнителей, а дело в подлости и тупости тех, кто их туда посылает, вплоть до Путина.
sadda 09 октября 2018 | 16:08
Врач - убийца.