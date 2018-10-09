Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в избиении людей в Москве, вызвали на допрос в полицию

Повестки направлены в адрес футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит», сообщают источники «Интерфакса». В СМИ также появилась информация о задержании футболистов, однако в полиции ее не подтверждают. Полиция возбудила уголовные дела по статье о побоях, но официально личности нападавших не раскрываются. Участникам драки грозит до двух лет лишения свободы.