Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в избиении людей в Москве, вызвали на допрос в полицию
Повестки направлены в адрес футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит», сообщают источники «Интерфакса». В СМИ также появилась информация о задержании футболистов, однако в полиции ее не подтверждают. Полиция возбудила уголовные дела по статье о побоях, но официально личности нападавших не раскрываются. Участникам драки грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии6
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imellendorf 09 октября 2018 | 15:36
Лучше , если эти бакланы ,в конце концов, попадут "не на того парня" , которому милиция, суд не нужны и который им просто прострелит бошки.
kottigr1 09 октября 2018 | 15:42
imellendorf: Как правило, когда подобным хамам стучишь в "бубен", после того как они нарываются, они начинают тыкать разные корочками и грозить "неприятностями", после того как им снова пробиваешь в "бубен", они начинают скулить когда понимают, что их никто не боится.. Поэтому они стараются нарываться на тех, от кого не словят в "бубен"..
neburzhui2 09 октября 2018 | 15:52
Одни мудаки настучали другому - считаю всё это очень закономерно в сегодняшней действительности. Во что рядится ЧВАНСТВО !
pls215 09 октября 2018 | 15:48
Наши кавказцы, армяне и эта публика вне законы.вот посмот&те ничего не будет.
general777 09 октября 2018 | 15:53
Круто взялись - "повестки прислали"!!!
Ну а чего, это же не "экстримизьм", перепост в сети и не "несанкцинираванный митинг" за которые домой с обысками домой приходят и навещают в школе, институте, работе, это всего лишь "хулиганство", всего лишь головы по пробивали и на больничные койки отправили... Прислали повестки что бы пристыдить "АЙ хулиганы!"
allasc 09 октября 2018 | 15:58
ВЫСШАЯ российская лига.... теперь видно что значит ВЫСШАЯ!!!!! :)))))