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15:00, 09 октября 2018

Уполномоченный правительства ФРГ по взаимоотношениям с Россией выступил за возможность безвизового въезда для молодежи

Уполномоченный правительства ФРГ по взаимоотношениям с Россией Дирк Визе выступил за возможность безвизового въезда в Европу для российской молодежи.

После окончания встреч в рамках форума «Петербургский диалог» в Москве немецкий политик отметил признаки сближения России и Германии. По его словам, необходимо сигнализировать российской молодежи, что европейцы готовы к диалогу. Для этого граждане России в возрасте до 25 лет должны получить возможность безвизового въезда в Европу.

Социал-демократический политик подчеркнул, что отмена визового режима смогла бы помочь российской молодежи избавиться от предрассудков в отношении Европы и Германии, а также облегчить школьный и студенческий обмен. «Несмотря на трудности в политической области мы хорошо продвигаемся вперед в малых делах и должны сохранить эту возможность и в будущем», — подчеркнул Визе.

Вместе с тем уполномоченный правительства ФРГ осудил кибершпионаж и хакерские атаки со стороны России. По его словам, это абсолютно неприемлемо и постоянно ставит дружеские отношения между нашими странами под угрозу. «Тот, кто собирается сотрудничать с нами и хотел бы нормализации отношений, должен прекратить подобные действия», — заявил немецкий политик.

35-летний Дирк Визе занял должность координатора отношений ФРГ и России в апреле этого года. В своем первом заявлении он подчеркнул, что Берлин должен и хотел бы продолжать диалог с Москвой, однако вести его с соответствующей долей реализма.

Политики Социал-демократической партии Германии постоянно выступают за расширение возможностей молодежного обмена и отмену визового режима для некоторых категорий населения России. Однако окончательное решение об этом должно приниматься на уровне стран Шенгенского договора.

Комментарии

17

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kottigr1 09 октября 2018 | 15:09

Для немецкого политика брякнуть пустой комплимент - пустяк.. Зато путинской пропаганде жуть как приятно.. Сейчас начнут это обсасывать как карамельку "Чупа-Чупс"...

kryimzdick 09 октября 2018 | 15:14

kottigr1: Было такое. В 40-х годах прошлого века молодежь вагонами грузили в Германию для помощи по хозяйству

stopkran1969 09 октября 2018 | 15:21

kottigr1: и толпа дебилов с табличками "на Берлин", без обратного билета. Девки по барделям, пацаны по тюрьмам - кроме как украл-выпил один хрен ничего не могут, но перспективища какая - среди людей пожить

grigol331 09 октября 2018 | 15:31

kottigr1:
"Для этого граждане России в возрасте до 25 лет..."
____
Стало быть, не старше старлея, от силы капитаны, поедут.
Им что, мало арабов?

beregov_net 09 октября 2018 | 16:00

grigol331: арабы не то , чужая культура , чужой менталитет , они не онемечиваются они просто делают Ближний Восток в своих гетто

grigol331 09 октября 2018 | 15:42

kottigr1: Для немецкого политика брякнуть пустой комплимент - пустяк..
______
Есть такой анекдот, заканчивающийся фразой "Мало того, что негр, так он еще и еврей!"
По аналогии: мало того, что немецкий политик, так он еще и социалист (социалист - политическая проститутка).

mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 15:10


Ещё один полезный идиот.
По безвизу в Германию хлынет неконтролируемый поток кадыркиных пехотинцев-царнаевых и лубянских гомо-бизнесменов с новичком и полонием.

agamasat 09 октября 2018 | 15:25

mikhail_spb_: думаю, что он это предложил, как общее направление движения. Ну а детали, скорей всего, будут заключаться в возможности продолжения образования, изучения языков, в культурном обмене и пр.

oxlomon 09 октября 2018 | 15:59

agamasat:
Так и сейчас условия для того молодняка из России, который желает учиться в германских универах, весьма благоприятны. И визы по такому случаю выдаются беспрепятственно. Однако что-то не наблюдается такого уж большого потока жаждущих приобщиться к великой немецкой культуре и науке.

agamasat 09 октября 2018 | 15:22

Надо открывать все двери, чтобы молодежь могла уехать из Мордора и сохранила бы свои жизни ради человеческого будущего.

vinnidi 09 октября 2018 | 15:29

agamasat: Чеченская молодежь- видать мало шухера навела тупорылым талерастам???

kindman_a 09 октября 2018 | 15:26

Эх, Дирк Визе, если бы ты знал, как заипали эти визы.....

petrovich_spb 09 октября 2018 | 15:30

Я бы сказал, не только до 25 лет нужно избавляться от предрассудков)). До 2014-го Россия почти купила себе "безвиз" у таких вот Дирков... Но сорвалась в войну.
У европейцев есть простой способ фильтровать поток: "Скажи чей Крым, под запись на видео, и проезжай без визы (обманешь — больше никогда не въедешь)".

ly4_sveta 09 октября 2018 | 15:32

Это он напрасно. Поостерегся бы, не переоценил
доверия, дружбы и взаимопонимания. Здесь
бошировых-петровых с детства выращивают.

(комментарий скрыт)

compare 09 октября 2018 | 15:51

хорошо,что этого болтуна никто слушать на родине,не станет...

yurhip 09 октября 2018 | 15:52

Пенсионеры опять в пролете(((((

beregov_net 09 октября 2018 | 15:58

Правильно , низкая рождаемость проблема не только РФ но и Евросоюза в целом , надо привлекать новые рабочие руки и уж лучше пусть это будет молодёжь из Восточной Европы чем арабы и нигеры , у российской молодёжи хотя бы менталитет европейский , общая культура

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