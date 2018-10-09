Уполномоченный правительства ФРГ по взаимоотношениям с Россией выступил за возможность безвизового въезда для молодежи
Уполномоченный правительства ФРГ по взаимоотношениям с Россией Дирк Визе выступил за возможность безвизового въезда в Европу для российской молодежи.
После окончания встреч в рамках форума «Петербургский диалог» в Москве немецкий политик отметил признаки сближения России и Германии. По его словам, необходимо сигнализировать российской молодежи, что европейцы готовы к диалогу. Для этого граждане России в возрасте до 25 лет должны получить возможность безвизового въезда в Европу.
Социал-демократический политик подчеркнул, что отмена визового режима смогла бы помочь российской молодежи избавиться от предрассудков в отношении Европы и Германии, а также облегчить школьный и студенческий обмен. «Несмотря на трудности в политической области мы хорошо продвигаемся вперед в малых делах и должны сохранить эту возможность и в будущем», — подчеркнул Визе.
Вместе с тем уполномоченный правительства ФРГ осудил кибершпионаж и хакерские атаки со стороны России. По его словам, это абсолютно неприемлемо и постоянно ставит дружеские отношения между нашими странами под угрозу. «Тот, кто собирается сотрудничать с нами и хотел бы нормализации отношений, должен прекратить подобные действия», — заявил немецкий политик.
35-летний Дирк Визе занял должность координатора отношений ФРГ и России в апреле этого года. В своем первом заявлении он подчеркнул, что Берлин должен и хотел бы продолжать диалог с Москвой, однако вести его с соответствующей долей реализма.
Политики Социал-демократической партии Германии постоянно выступают за расширение возможностей молодежного обмена и отмену визового режима для некоторых категорий населения России. Однако окончательное решение об этом должно приниматься на уровне стран Шенгенского договора.
Комментарии17
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kottigr1 09 октября 2018 | 15:09
Для немецкого политика брякнуть пустой комплимент - пустяк.. Зато путинской пропаганде жуть как приятно.. Сейчас начнут это обсасывать как карамельку "Чупа-Чупс"...
kryimzdick 09 октября 2018 | 15:14
kottigr1: Было такое. В 40-х годах прошлого века молодежь вагонами грузили в Германию для помощи по хозяйству
stopkran1969 09 октября 2018 | 15:21
kottigr1: и толпа дебилов с табличками "на Берлин", без обратного билета. Девки по барделям, пацаны по тюрьмам - кроме как украл-выпил один хрен ничего не могут, но перспективища какая - среди людей пожить
grigol331 09 октября 2018 | 15:31
kottigr1:
"Для этого граждане России в возрасте до 25 лет..."
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Стало быть, не старше старлея, от силы капитаны, поедут.
Им что, мало арабов?
beregov_net 09 октября 2018 | 16:00
grigol331: арабы не то , чужая культура , чужой менталитет , они не онемечиваются они просто делают Ближний Восток в своих гетто
grigol331 09 октября 2018 | 15:42
kottigr1: Для немецкого политика брякнуть пустой комплимент - пустяк..
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Есть такой анекдот, заканчивающийся фразой "Мало того, что негр, так он еще и еврей!"
По аналогии: мало того, что немецкий политик, так он еще и социалист (социалист - политическая проститутка).
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 15:10
Ещё один полезный идиот.
По безвизу в Германию хлынет неконтролируемый поток кадыркиных пехотинцев-царнаевых и лубянских гомо-бизнесменов с новичком и полонием.
agamasat 09 октября 2018 | 15:25
mikhail_spb_: думаю, что он это предложил, как общее направление движения. Ну а детали, скорей всего, будут заключаться в возможности продолжения образования, изучения языков, в культурном обмене и пр.
oxlomon 09 октября 2018 | 15:59
agamasat:
Так и сейчас условия для того молодняка из России, который желает учиться в германских универах, весьма благоприятны. И визы по такому случаю выдаются беспрепятственно. Однако что-то не наблюдается такого уж большого потока жаждущих приобщиться к великой немецкой культуре и науке.
agamasat 09 октября 2018 | 15:22
Надо открывать все двери, чтобы молодежь могла уехать из Мордора и сохранила бы свои жизни ради человеческого будущего.
vinnidi 09 октября 2018 | 15:29
agamasat: Чеченская молодежь- видать мало шухера навела тупорылым талерастам???
kindman_a 09 октября 2018 | 15:26
Эх, Дирк Визе, если бы ты знал, как заипали эти визы.....
petrovich_spb 09 октября 2018 | 15:30
Я бы сказал, не только до 25 лет нужно избавляться от предрассудков)). До 2014-го Россия почти купила себе "безвиз" у таких вот Дирков... Но сорвалась в войну.
У европейцев есть простой способ фильтровать поток: "Скажи чей Крым, под запись на видео, и проезжай без визы (обманешь — больше никогда не въедешь)".
ly4_sveta 09 октября 2018 | 15:32
Это он напрасно. Поостерегся бы, не переоценил
доверия, дружбы и взаимопонимания. Здесь
бошировых-петровых с детства выращивают.
compare 09 октября 2018 | 15:51
хорошо,что этого болтуна никто слушать на родине,не станет...
yurhip 09 октября 2018 | 15:52
Пенсионеры опять в пролете(((((
beregov_net 09 октября 2018 | 15:58
Правильно , низкая рождаемость проблема не только РФ но и Евросоюза в целом , надо привлекать новые рабочие руки и уж лучше пусть это будет молодёжь из Восточной Европы чем арабы и нигеры , у российской молодёжи хотя бы менталитет европейский , общая культура