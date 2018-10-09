Новые подробности о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей должны стать известны в ближайшее время
Новые подробности о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров, должны стать известны в ближайшие минуты. Bellingcat и The Insider обещали опубликовать информацию сегодня в 15 часов.
Как выяснила группа независимых расследователей, под именем Александра Петрова скрывается Александр Евгеньевич Мишкин. Он военный врач. Сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области, получил медицинское образование в военной академии. Во время обучения ему предложили работать в разведке, к 2010 году он переехал в Москву, получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. По данным Bellingcat и The Insider, Мишкин посещал Украину, Приднестровье и страны Западной Европы. В Москве был прописан на Хорошевском шоссе, дом 76-б — это адрес штаб-квартиры Главного управления Генштаба. Би-би-си удалось найти подтверждение этой информации в одной из баз персональных данных россиян. Кроме того, журналисты отыскали односельчан Мишкина. Они узнали его по фотографиям. Как удалось выяснить, в школе Мишкин учился «на четыре и пять», вел в Лойге дискотеки, после 11 класса поступил «в военное», а около 10 лет назад получил звание Героя России. Официально это не подтверждено.
В Кремле назвали новые публикации «слухами». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался их комментировать.
Комментарии29
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gvs 09 октября 2018 | 15:05
Еще один ГЕЙ-рой России ))))
eniro 09 октября 2018 | 15:09
gvs: Да они там гроздьями... Напомню:Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России,Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, ранее убит в Москве
seryj_wolk 09 октября 2018 | 15:13
eniro: Каждый новый день срамит великоватную рфию с ее бесчисленными хероями. Отличные сценарии для комиков.
danko_bobka 09 октября 2018 | 15:16
eniro: а бабке данко1 уже давно известны. Это известно всему Миру!
danko_bobka 09 октября 2018 | 15:18
seryj_wolk: херои у вас на укроганде. Не утрами её.
lager23 09 октября 2018 | 15:37
danko_bobka: Бобка, ты херой или коклотролль?
Куда дели Свинжу, кремлеботы? Верните её, без неё вы пропадёте...
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 15:26
seryj_wolk: У вас на Укрогондине, что не герой то пидарас - да и ты есть пидарас бандеровский. Так что поторопись подмыть свою загаженную задницу, смазать свою раздолбанную дырень солидолом и ждать очередного клиента на твою жопу.
mosser 09 октября 2018 | 15:36
eniro: какая страна, такие и герои. Гыы
avp235 09 октября 2018 | 15:32
gvs:
Около 10 лет назад получил звание Героя России. За Оккупацию Грузии, что ли?
m_anuchin 09 октября 2018 | 15:06
Все тайное, особенно имеющее признаки преступления, должно становиться явным...
snamor 09 октября 2018 | 15:11
m_anuchin: Жаль явным дело Скрипалей не становиться. Только больше пурги, очень похожей на фейки.
dorin1987 09 октября 2018 | 15:40
_: /Жаль явным дело Скрипалей не становиться./ - Т.е. то, что известны настоящие имена клоунов из гру, при том, что царек РФ булькало, что они - гражданские, а сами они рассказывали про свои шпили - это как, не ясно? Пурга только со стороны режима царька РФ и самого царька лично.
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 15:07
Так вот они какие, "герои страны" - отравители, убийцы и террористы.
danko_bobka 09 октября 2018 | 15:20
mikhail_spb_: тролль опущенный. Юморной. Вероятно, возможно, пролонгация, кадырка, наверное, профиндосить. Мильтоны. Данко1. Внук.
stopkran1969 09 октября 2018 | 15:07
Какие-то надувные херои у это России
kara 09 октября 2018 | 15:13
это все интересно, а Скрипалей то кто отравил!
compare 09 октября 2018 | 15:23
kara: о! дебил "кара" вынырнул из помойки!
pepetz 09 октября 2018 | 15:14
Правильно делает Великобритания. Помаленьку выдаёт информацию.
И смотрит, как Кремль невпопад каждый раз отбрёхивается, наворачивая
горы лжи друг на друга, топя себе всё глубже и глубже. Каков будет заключительный аккорд, трудно даже представить. Скандал по поводу террориста президента?
nersesov 09 октября 2018 | 15:18
pepetz: беру смелость заявить, что заключительного аккорда и не будет, так как не для этого все затевалось ))
pepetz 09 октября 2018 | 15:56
nersesov:
Брезгливость, единственно верное чувство от общения с тобой.
nersesov 09 октября 2018 | 16:04
pepetz: я в печали, ты меня огорчил
nersesov 09 октября 2018 | 15:16
а подробности о том, как они совершили преступление, которое им вменяют, когда-нибудь будут?
Или подробности о личности - это все равно что доказательства вины?
sadda 09 октября 2018 | 15:16
Врач - убийца.
mosser 09 октября 2018 | 15:40
sadda: у нас в России все врачи такие. Гыыы
sam2018 09 октября 2018 | 15:19
Чем больше лжи, тем меньше в нее поверят !
Все эти дебильные вбросы
будут опровергнуты в ближайшее время.
abu_vgrobu 09 октября 2018 | 15:23
А Майкл Джексон на самом деле племянник Назарбаева Ахтыбек Суюнджоев
unprejudiced 09 октября 2018 | 15:29
Оказывается накануне прекратил якобы голодовку другой какол - Владимир Балух, который "голодал" аж с 19 марта 2018 года. То есть дальше дольше чем террорист сенцов. И конечно тоже его цели не были достигнуты. Но вопрос, почему либреодиная тусовка крича на каждом углу про сенцова молчала про балуха? Не проплатили за него западные хозяева?
lager23 09 октября 2018 | 15:34
Два гея спят в одноместном номере и «отрываются» там, как Герои России...дожили!
fikus74 09 октября 2018 | 15:42
В Кремле назвали новые публикации «слухами». В Кремле назвали новые публикации «слухами». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался их комментировать.
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эх жаль кокорин и мамаев не от мудохали путина и пескова.