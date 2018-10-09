Новые подробности о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей должны стать известны в ближайшее время

Новые подробности о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров, должны стать известны в ближайшие минуты. Bellingcat и The Insider обещали опубликовать информацию сегодня в 15 часов.

Как выяснила группа независимых расследователей, под именем Александра Петрова скрывается Александр Евгеньевич Мишкин. Он военный врач. Сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области, получил медицинское образование в военной академии. Во время обучения ему предложили работать в разведке, к 2010 году он переехал в Москву, получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. По данным Bellingcat и The Insider, Мишкин посещал Украину, Приднестровье и страны Западной Европы. В Москве был прописан на Хорошевском шоссе, дом 76-б — это адрес штаб-квартиры Главного управления Генштаба. Би-би-си удалось найти подтверждение этой информации в одной из баз персональных данных россиян. Кроме того, журналисты отыскали односельчан Мишкина. Они узнали его по фотографиям. Как удалось выяснить, в школе Мишкин учился «на четыре и пять», вел в Лойге дискотеки, после 11 класса поступил «в военное», а около 10 лет назад получил звание Героя России. Официально это не подтверждено.

В Кремле назвали новые публикации «слухами». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался их комментировать.