Российская премьер-лига осудила поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Виновные должны понести самые суровые наказания. «Хулиганам не места в футболе!» – говорится в официальном заявлении, поступившем в «Интерфакс».

Московская полиция возбудила уголовное дело о побоях после конфликтов с участием футболистов. Один из них произошел у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала. Вторая драка была в кафе «Кофемания». Здесь пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Мамаев и Кокорин пытались уничтожить видеозапись с дракой в кафе на Арбате. Об этом рассказала очевидица произошедшего.

В дальнейшем видеозапись была передана правоохранительным органам, а также попала в СМИ.

Футболисты Мамаев и Кокорин вызваны на допрос в связи с двумя потасовками. В случае неявки они будут доставлены принудительно, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Дата допроса пока неизвестна.



Футбольный клуб Краснодар изучает возможность контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, говорится в заявлении клуба. «Зенит» также готов разорвать контракт с Александром Кокориным после драки в кафе. «Стыд и разочарование» – так в клубе прокомментировали инцидент с Кокориным.