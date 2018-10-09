Российская премьер-лига осудила поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Виновные должны понести самые суровые наказания. «Хулиганам не места в футболе!» – говорится в официальном заявлении, поступившем в «Интерфакс».
Московская полиция возбудила уголовное дело о побоях после конфликтов с участием футболистов. Один из них произошел у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала. Вторая драка была в кафе «Кофемания». Здесь пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.
Мамаев и Кокорин пытались уничтожить видеозапись с дракой в кафе на Арбате. Об этом рассказала очевидица произошедшего.
В дальнейшем видеозапись была передана правоохранительным органам, а также попала в СМИ.
Футболисты Мамаев и Кокорин вызваны на допрос в связи с двумя потасовками. В случае неявки они будут доставлены принудительно, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Дата допроса пока неизвестна.
Футбольный клуб Краснодар изучает возможность контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, говорится в заявлении клуба. «Зенит» также готов разорвать контракт с Александром Кокориным после драки в кафе. «Стыд и разочарование» – так в клубе прокомментировали инцидент с Кокориным.
Комментарии17
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dominator13 09 октября 2018 | 15:05
Проснулись
pattrick 09 октября 2018 | 15:08
Виновные должны понести самые суровые наказания. «Хулиганам не места в футболе!» – говорится в официальном заявлении...
Павлу Мамаеву и Александру Кокорину самое место в "Мемориале", в движении "За права человека", в ФБК Навального или в театре Кирилла Серебренникова.
snamor 09 октября 2018 | 15:18
pattrick: А я считаю, что надо просто наказать рублём. Если с пострадавшими договоряться, заплатив большую компенсацию, то и на первый раз достаточно. Пару милионов баксов хватит.
pattrick 09 октября 2018 | 15:28
snamor:
Ну, не знаю, я думаю что это не справедливо, когда богачи откупаются и избегают уголовной ответственности и реального срока, но с другой стороны, если каждый из пострадавших получит по 2 миллиона бакинских, по одному от Мамаева и Кокорина, то для побитых людей это будет предпочтительней, чем 3-5 лет реального срока для зажравшихся хулиганов.
kottigr1 09 октября 2018 | 15:19
pattrick: Павлу Мамаеву и Александру Кокорину самое место..
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Не дрейфь.. Павлу Мамаеву и Александру Кокорину место в путинской команде.. Они своё место заслужили кулаками...
polikarpich 09 октября 2018 | 15:23
pattrick: Не, себе забирайте. Это ваши люди, духовно близкие. Ну уж буквы печатать на клавиатуре, связывать их в слова они смогут?
И что им делать в театре? Гопоту изображать? Да и с пониманием прав человека у них как-то туго...
kindman_a 09 октября 2018 | 15:08
dominator13:
"....«Хулиганам не места в футболе!» – говорится в официальном заявлении...."
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И?
Контракты - уже разорваны, или только бла-бла-бла?
edyatel 09 октября 2018 | 15:21
kindman_a: Они ещё не научились как в полиции увольнять задним числом.
Но скоро научаться.
Есть определённые сложности с контрактами и неустойками.
vasya_von_smetankin 09 октября 2018 | 15:06
А Боширову и Петрову - нравицца!
Ждём интервью с Симоньян.
banyi4 09 октября 2018 | 15:08
Хомячьё! Не теряйтесь, НОВИЧКИ! Новые политзаключенные)
kindman_a 09 октября 2018 | 15:33
banyi4:
Ага, и тебе подработка на Лахта-2!
skull____ 09 октября 2018 | 15:11
Хулиганами они были бы, если бы стёкла в кафе побили. А они человека в реанимацию отправили. Тут уголовка чистой воды.
banyi4 09 октября 2018 | 15:14
skull____: Уродов к ответу !!!
noxepy_88 09 октября 2018 | 15:16
Чо, прям так и написали "НЕ МЕСТА"? А чо не "НЕ МОСТА"?
compare 09 октября 2018 | 15:21
пошел тренд на "выход парами"....
mosser 09 октября 2018 | 15:30
Немедленно арестовать этих подонков!
orein51 09 октября 2018 | 15:40
пока радости у комментаторов - полные штаны... пока...