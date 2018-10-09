Более половины россиян (52%) считают Израиль дружественной страной. 16% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. 32% затруднились ответить на вопрос социологов фонда «Общественное мнение».

В ходе опроса выяснилось, что половина россиян (49%) хотели бы посетить Израиль, отмечает «Интерфакс».