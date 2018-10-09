Более половины россиян (52%) считают Израиль дружественной страной
Более половины россиян (52%) считают Израиль дружественной страной. 16% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. 32% затруднились ответить на вопрос социологов фонда «Общественное мнение».
В ходе опроса выяснилось, что половина россиян (49%) хотели бы посетить Израиль, отмечает «Интерфакс».
Комментарии7
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danko1 09 октября 2018 | 14:39
Что-то россияне всё меньше и меньше верят зомбоящику, указывающего врагов, что даже лживые опросы скрыть не могут.
И отношение к США даже по опросам улучшилось.
noxepy_88 09 октября 2018 | 14:42
danko1: А как же врожденный русский антисемитизм, "русский фашизм страшнее немецкого", где вот это всё?
kottigr1 09 октября 2018 | 14:44
danko1: Сейчас все средства российской пропаганды будут кинуты на "примирение" с Израилем, ровно также как до этого были брошены на "клеймение" "израильской военщины".. Вошьдю же где-то надо лечить свой рак и покупать устаревшие беспилотники..
beregov_net 09 октября 2018 | 14:39
Ещё бы , христианство это еврейский фольклор , как можно молиться еврейскому богу и плохо относится к Израилю
skull____ 09 октября 2018 | 14:40
Израиль-нормальная страна. Просто несколько б/у хохлов, сбежавших с неньки, расжигают ненависть на Эхе...
beregov_net 09 октября 2018 | 14:43
skull____: Киселёв , Соловьёв и присные из зомбоящика хохлы ? )
grazschdanin 09 октября 2018 | 14:44
Израилю нечего боятся россиян. Тем более, что за пультами управления С-300 будут сидеть иранцы.