В Петербурге неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции Федерального агентства новостей
В Петербурге неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции Федерального агентства новостей, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Как сообщает ФАН, никто не пострадал. В момент поджога в здании находилась женщина, которая обратилась к охране, и пожару не дали распространиться.
Руководитель агентства Евгений Зубарев связывает происшествие с деятельностью ФАН. В марте 2018 года офис уже попытались поджечь. Неизвестные использовали пиротехническое устройство, — напоминает «Новая газета».
Комментарии2
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mikluho_m 09 октября 2018 | 14:41
Очень жаль...
Что никто не пострадал.
kindman_a 09 октября 2018 | 14:45
mikluho_m:
Неужели у Пригожина и его уникального информационного агенства могут быть враги? :-)))