В Петербурге неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции Федерального агентства новостей, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Как сообщает ФАН, никто не пострадал. В момент поджога в здании находилась женщина, которая обратилась к охране, и пожару не дали распространиться.

Руководитель агентства Евгений Зубарев связывает происшествие с деятельностью ФАН. В марте 2018 года офис уже попытались поджечь. Неизвестные использовали пиротехническое устройство, — напоминает «Новая газета».