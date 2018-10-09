Минобороны прекратило разработку самого большого беспилотника «Альтаир», на который уже потрачено три миллиарда рублей
Министерство обороны прекратило разработку самого большого беспилотника «Альтаир», на который уже потрачено три миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По информации газеты, разработкой аппарата занимались специалисты ОКБ имени Симонова. Они выиграли контракт в 2011 году.
Ранее сообщалось, что у организации не хватает денег для продолжения работы, хотя аппарат был готов для летных испытаний.
Комментарии3
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darkshadownet_ 09 октября 2018 | 14:37
Все отмыли, бюджет исчерпан... Можно прикрывать
kottigr1 09 октября 2018 | 14:39
darkshadownet_: Придется теперь Путину перед Израилем извиняться за "поклеп" с ИЛ-20... Больше ведь старые беспилотники и списанное оборудование для их производства купить не у кого..
kindman_a 09 октября 2018 | 14:41
kottigr1:
Эти судаки из СКБ - оказались наглее и хитрее Васильевой и Сердюкова.
Прекратили они разработку, видишь ли...