Минобороны прекратило разработку самого большого беспилотника «Альтаир», на который уже потрачено три миллиарда рублей

Министерство обороны прекратило разработку самого большого беспилотника «Альтаир», на который уже потрачено три миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По информации газеты, разработкой аппарата занимались специалисты ОКБ имени Симонова. Они выиграли контракт в 2011 году.

Ранее сообщалось, что у организации не хватает денег для продолжения работы, хотя аппарат был готов для летных испытаний.