Следственная служба Армении обвинила в пособничестве во взяточничестве одному из крупнейших предпринимателей страны

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в пособничестве во взяточничестве одному из крупнейших предпринимателей страны Самвелу Майрапетяну. Других подробностей пока нет. Адвокат бизнесмена подчеркнул, что его подзащитный не признает свою вину.

Следствие просит суд арестовать Майрапетяна, которого считают одним из близких друзей бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя.