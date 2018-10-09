Петрозаводский городской суд постановил объединить в одно производство уголовные дела руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, сообщает «Интерфакс». Речь идет об уголовных делах по статье об изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Меру пресечения Дмитриеву продлили на три месяца. Ближайшее заседание по объединенному делу пройдет 19 октября, сообщила прокурор Елена Аскерова.