«360»: Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны, сообщает источник телеканала «360». По его данным, в 15:00 состоится допрос задержанных в Управлении внутренних дел по Центральному округу Москвы. По некоторым данным, возбуждены уголовные дела о побоях после конфликта в кафе «Кофемания» в центре Москвы, а также рядом с гостиницей «Пекин».

Как сообщают источники, пострадали, в частности, чиновник Минпромторга и водитель ведущей Первого канала.