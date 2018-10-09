«360»: Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны, сообщает источник телеканала «360». По его данным, в 15:00 состоится допрос задержанных в Управлении внутренних дел по Центральному округу Москвы. По некоторым данным, возбуждены уголовные дела о побоях после конфликта в кафе «Кофемания» в центре Москвы, а также рядом с гостиницей «Пекин».
Как сообщают источники, пострадали, в частности, чиновник Минпромторга и водитель ведущей Первого канала.
Комментарии7
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piterrr 09 октября 2018 | 14:38
Такими жирными ублюдками путинские мусорилы и попользуются и шансом поживиться воспользуются по полной!
kindman_a 09 октября 2018 | 14:39
piterrr:
Бросьте их в самую вонючую камеру, обос...ую нариками, и держите там на хлебе и воде, пока не кончится следствие.
Эти ребята никогда не знали, что такое деятельный труд или научная деятельность, маясь от безделья за казенный счет на футбольном поле - пусть пяток лет изучают способы обработки древесины в колониях.
kottigr1 09 октября 2018 | 14:41
piterrr: Одни беспредельщики отбуцкали других беспредельщиков.. Кто в итоге победил ?.. Победила эволюция Дарвина !
piterjanis 09 октября 2018 | 14:43
piterrr: заплатят потерпевшим кучу денег и из клубов попрут.
merelymy 09 октября 2018 | 14:39
Футбола не будет. Будет вечная музыка.
Точнее, эта музыка будет вечной... ой... ой...
gotoviy_emigrant 09 октября 2018 | 14:40
Ну теперь Кокоше наденут гребень а Мамаю за наколки перед блатными объяснятся придется
abu_vgrobu 09 октября 2018 | 14:42
Мало того что играть не могут, получают зарплату из наших налогов, еще и ведут себя как зверье. на одного все. с боксером бы попробовали. твари. на зону таких кукарекать надо оформлять.