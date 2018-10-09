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Эксклюзив Эха 14:00, 09 октября 2018

Эксперт: Высокая доля небоевых потерь и слабая координация между частями ВКС РФ – основные проблемы армии РФ в Сирии

Высокая доля небоевых потерь, неподготовленность к интенсивным военным действиям и слабая координация между частями ВКС РФ – основные системные проблемы российской армии, проявившиеся в боевых действиях в Сирии. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«У нас слишком велика доля небоевых потерь нашей авиации. Она составляет примерно половину всех потерянных самолетов. Это случается в результате транспортных, а не боевых катастроф. Надо поработать над тем, чтобы это число не было столь высоким», — отметил он.

В.Мураховский подчеркнул, что Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в Военно-космические силы за полтора месяца до начала сирийской кампании, поэтому в 2015 году проблема координации между ними стояла особенно остро.

«Неотлаженное взаимодействие сыграло отрицательную роль. Например, в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбивает российский бомбардировщик Ту-124, и только после этого на базе Хмеймим развертывается зенитно-ракетный комплекс», — сказал он.

По словам В.Мураховского, также осложнено взаимодействие ВКС РФ с системой противовоздушной обороны Сирии, о чем свидетельствует инцидент со сбитым российским самолетом Ил-20. Он подчеркнул, что командир сирийского зенитно-ракетного дивизиона допустил ошибку из-за намеренной провокации со стороны Израиля.

В.Мураховский добавил, что, включаясь в сирийский конфликт, российские войска не обладали достаточной практикой ведения интенсивной боевой кампании. По его словам, нагрузка на авиацию РФ была крайне интенсивной и достигала более ста вылетов в сутки. Он подчеркнул, что смоделировать такую боевую нагрузку заранее на учениях невозможно.
Россия начала военную кампанию в Сирии в сентябре 2015 года.

Комментарии

16

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beregov_net 09 октября 2018 | 14:19

Командир сирийского зенитно ракетного дивизиона допустил ошибку потому что сказочный долб... и рукожоп , и вряд ли это был сириец

danko1 09 октября 2018 | 14:22

beregov_net: beregov_net: Всё прогнило в МО, где только воровать миллиардами могут.

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:30

Эксперт: Высокая доля небоевых потерь и слабая координация между частями ВКС РФ – основные проблемы армии РФ в Сирии / - и вот ведь ПОЧЕМУ-ТО не Удивляет ни разу ... вот ведь в чём штука :-(((

danko1 09 октября 2018 | 14:34

johnbmw: Сейчас еще Кузя из капремонта выйдет и продолжит наши самолеты уничтожать.

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:38

danko1: этот может :-(((

danko1 09 октября 2018 | 14:43

johnbmw: И главное, обвинить в уничтоженных Кузей самолетов нельзя ни Израиль, ни США, ни даже на несогласованность сослаться.
Просто головотяпство и разгильдяйство собственные МО.

andrewm 09 октября 2018 | 14:34

beregov_net: А Ту-124 когда турки успели сбить?

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:44

andrewm: ... эксперту Виднее ....

kara 09 октября 2018 | 14:19

вот турки! еще и ТУ-124 сбили

punyoshohlai 09 октября 2018 | 14:23

Он подчеркнул, что командир сирийского зенитно-ракетного дивизиона допустил ошибку из-за намеренной провокации со стороны Израиля.

И кто-то будет утверждать, что вот это - эксперт?

dedmoroz 09 октября 2018 | 14:28

А как с такой подготовкой с Америкой собираемся воевать ?

mayk18_10 09 октября 2018 | 14:29

Фраза ихсперта-про намеренную провокацию Израиля-ставит крест на этом товарище как военном эксперте..
Спутать огромный Ил20 с отражающей прверхностью в 10 раз большей чем у Ф16и скоростью в три раза меньшей-мог бы только полный кретин..
Тем более что с момента как Ф16 вернулись в Израиль уже прошло 12 минут..
Российский Ил сбили сами россияне-именно из за полной своей несогласованности..
А С300 подарили Асаду-шоб молчал..
А тов Мураховский еще долго , долго должен учится-шоб экспертом называться..
Он даже не представляет как готовится операция ВВС Израиля-сначала полное компьютерное моделирование максимально приближенное к реальности, и согласованное благодаря современным средствам коммуникации все подразделений ЦАХАЛ..И прошлый век ВКС и самого эксперта...

nalix 09 октября 2018 | 14:33

Такое бывает когда директор клуба случайно становится верховным главнокомандующим.

e_rishka 09 октября 2018 | 14:36

российские войска не обладали достаточной практикой ведения интенсивной боевой кампании.
———-
Все обладают, а они нет? Надо было на ком-то перед этим потренироваться?

e_rishka 09 октября 2018 | 14:40

нагрузка на авиацию РФ была крайне интенсивной и достигала более ста вылетов в сутки
———-
Отражали нападение противника на них? Или сами действовали так интенсивно? Зачем?

punyoshohlai 09 октября 2018 | 14:40

e_rishka: Надо было на ком-то перед этим потренироваться?

На кошках! (с) Операция Ы

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