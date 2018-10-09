Высокая доля небоевых потерь, неподготовленность к интенсивным военным действиям и слабая координация между частями ВКС РФ – основные системные проблемы российской армии, проявившиеся в боевых действиях в Сирии. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«У нас слишком велика доля небоевых потерь нашей авиации. Она составляет примерно половину всех потерянных самолетов. Это случается в результате транспортных, а не боевых катастроф. Надо поработать над тем, чтобы это число не было столь высоким», — отметил он.

В.Мураховский подчеркнул, что Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в Военно-космические силы за полтора месяца до начала сирийской кампании, поэтому в 2015 году проблема координации между ними стояла особенно остро.

«Неотлаженное взаимодействие сыграло отрицательную роль. Например, в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбивает российский бомбардировщик Ту-124, и только после этого на базе Хмеймим развертывается зенитно-ракетный комплекс», — сказал он.

По словам В.Мураховского, также осложнено взаимодействие ВКС РФ с системой противовоздушной обороны Сирии, о чем свидетельствует инцидент со сбитым российским самолетом Ил-20. Он подчеркнул, что командир сирийского зенитно-ракетного дивизиона допустил ошибку из-за намеренной провокации со стороны Израиля.

В.Мураховский добавил, что, включаясь в сирийский конфликт, российские войска не обладали достаточной практикой ведения интенсивной боевой кампании. По его словам, нагрузка на авиацию РФ была крайне интенсивной и достигала более ста вылетов в сутки. Он подчеркнул, что смоделировать такую боевую нагрузку заранее на учениях невозможно.

Россия начала военную кампанию в Сирии в сентябре 2015 года.