Уже через несколько лет электронный паспорт в России может стать основным документом, удостоверяющим личность
Уже через несколько лет электронный паспорт в России может стать основным документом, удостоверяющим личность. Как пишут «Ведомости», этим вопросом занялись в правительстве. Предполагается, что переход на новый документ начнётся в 2021 году. Реформа обойдётся более чем в 100 миллиардов рублей. При этом основным источником финансирования станет госпошлина на выдачу электронного паспорта.
Носителем такого документа станет пластиковая карта с чипом. Она даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам.
Комментарии1
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peresvet73 09 октября 2018 | 14:22
Разговор был такой:
- Почему серии паспортов идут подряд?!
- Да, понимаете... трудно оформлять бланки вразнобой...
- А почему не реализована к 2018 году программа "электронный паспорт"?