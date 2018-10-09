В Петербурге неизвестные подожгли редакцию Федерального агентства новостей, которое входит в медиа-империю Пригожина

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли редакцию Федерального агентства новостей, которое входит в медиа-империю бизнесмена Евгения Пригожина. Как пишет интернет-издание «Фонтанка.ру», минувшей ночью кто-то разбил стекло на первом этаже и бросил в помещение зажигательную смесь. В редакции находились 3 человека. Они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. Охрана смогла самостоятельно справиться с возгоранием.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.