В Петербурге неизвестные подожгли редакцию Федерального агентства новостей, которое входит в медиа-империю Пригожина
В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли редакцию Федерального агентства новостей, которое входит в медиа-империю бизнесмена Евгения Пригожина. Как пишет интернет-издание «Фонтанка.ру», минувшей ночью кто-то разбил стекло на первом этаже и бросил в помещение зажигательную смесь. В редакции находились 3 человека. Они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. Охрана смогла самостоятельно справиться с возгоранием.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Комментарии9
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putin_itogy 09 октября 2018 | 14:12
Быть - добру!
vinnidi 09 октября 2018 | 14:18
putin_itogy: Честь и хвала - смелым и умным неравнодушным людям!!!
kottigr1 09 октября 2018 | 14:18
putin_itogy:
"Гори-гори ясно. Чтобы не погасло."
danko1 09 октября 2018 | 14:19
putin_itogy: Кто-то из бывших портянок отомстил за невыплаченную зарплату?
Эти дебилы только позорят власть, показывая, что полные недоумки её защищают, поэтому воевать с ними, используя методы прокремлевских отморозков, никто из вменяемых не будет.
compare 09 октября 2018 | 14:25
как реагировать на такую новость? по-граждански,или по-холуйски? решать каждому...
trm1 09 октября 2018 | 14:25
Что сгорит, то не сгниет.
protoukrop 09 октября 2018 | 14:25
Даже ночью три дежурных кремлебота держат руку на пульсе интернета. ))
danko1 09 октября 2018 | 14:31
protoukrop: Так это 3 "человека" только в 1-ой комнате, которую поджечь пытались.
Сколько всего портянок выходит в ночную смену- неизвестно.
timeskhan Андрей Тимесков 09 октября 2018 | 14:43
Это "Кошки Навального" мстят за публикации против своего босса.
Мой дом они тоже пытались поджечь и даже оставили автограф ...