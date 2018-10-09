Протестующие в столице Ингушетии отказались от переговоров с главой республики Юнус-Беком Евкуровым
Протестующие в столице Ингушетии отказались от переговоров с главой республики Юнус-Беком Евкуровым. Активисты не собираются сворачивать протест и продолжают настаивать на отмене договора об обмене территорией с Чечней.
Организаторы митинга в центре ингушской столицы утверждают, что Евкуров не готов к ним прислушаться. По словам члена оргкомитета митинга Магомеда Муцольгова, для решения земельного вопроса должна быть создана большая комиссия с привлечением историков, компетентных специалистов и духовенства. Об этом Муцольгов рассказал интернет-изданию «МБХ Медиа».
Между тем, протесты в Магасе продолжаются уже почти неделю. Сейчас на площадке перед зданием телерадиокомпании «Ингушетия» находится несколько сотен человек, но к вечеру их число серьёзно увеличивается.
Накануне акция стала разрешённой, место ее проведения оградили, а на входе поставили рамки металлоискателей. Многие протестующие выступают не только за отмену договора с Чечней, но и за отставку Евкурова. Ранее он уже пытался выйти к митингующим, но из толпы в него кинули бутылку, а охрана главы региона открыла огонь в воздух.
Местные депутаты утверждают, что они не поддерживали договор с Чечней, а итоги голосования в парламенте по этому вопросу были сфальсифицированы.
Комментарии4
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vinnidi 09 октября 2018 | 14:20
И это правильно-в четком понимании ингушей-он предал свой народ и свой род!!!
semia 09 октября 2018 | 14:25
А Путин российский не продал?
vinnidi 09 октября 2018 | 14:29
semia: Можно ли называть народом тот народ?- кто вот уже 19-ый год методично раз за разом выбирает и поддерживает параноика???
kochar 09 октября 2018 | 14:38
vinnidi: Вообще то выбирает и поддерживает параноика не больше половины.Ну а остальные просто плачут и смеются. Так что не надо всех в одну помойку.В Российской Федерации более 100 наций и народностей,поди и попробуй на этой громадной территории что нибудь объясни.Убедил?