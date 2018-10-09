Протестующие в столице Ингушетии отказались от переговоров с главой республики Юнус-Беком Евкуровым. Активисты не собираются сворачивать протест и продолжают настаивать на отмене договора об обмене территорией с Чечней.

Организаторы митинга в центре ингушской столицы утверждают, что Евкуров не готов к ним прислушаться. По словам члена оргкомитета митинга Магомеда Муцольгова, для решения земельного вопроса должна быть создана большая комиссия с привлечением историков, компетентных специалистов и духовенства. Об этом Муцольгов рассказал интернет-изданию «МБХ Медиа».

Между тем, протесты в Магасе продолжаются уже почти неделю. Сейчас на площадке перед зданием телерадиокомпании «Ингушетия» находится несколько сотен человек, но к вечеру их число серьёзно увеличивается.

Накануне акция стала разрешённой, место ее проведения оградили, а на входе поставили рамки металлоискателей. Многие протестующие выступают не только за отмену договора с Чечней, но и за отставку Евкурова. Ранее он уже пытался выйти к митингующим, но из толпы в него кинули бутылку, а охрана главы региона открыла огонь в воздух.

Местные депутаты утверждают, что они не поддерживали договор с Чечней, а итоги голосования в парламенте по этому вопросу были сфальсифицированы.