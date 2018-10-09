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Эксклюзив Эха 14:00, 09 октября 2018

Полиция проверяет информацию о том, что футболисты Кокорин и Мамаев избили людей перед дракой в московском кафе

Московская полиция проверяет информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили людей перед дракой в московском кафе, в результате которой пострадали два чиновника. На сей раз, речь идет о конфликте, который возник с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Об этом рассказал представитель МВД Юрий Титов.

Отметим, что ни в ГУВД ни сама ведущая имён футболистов не называют. То, что это Александр Кокорин и Павел Мамев, сообщили источники «Интерфакса» в правоохранительных органах.

«Краснодар» выступил с официальным заявлением по поводу уголовного расследования в отношении полузащитника команды Павла Мамаева.

Первое, что мы можем сделать, – это применить все возможные штрафные санкции, указанные в контракте и отстраним от тренировок с первой командой.

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов, но мы сделаем всё, чтобы этого добиться — говорится на официальном сайте «быков».

В Санкт-Петербурге также надеются отстоять репутацию клуба. Как сообщает интернет портал Sport24.ru, руководство «Зенита» намерено расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, который подозревается в двух нападениях. Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом 2019 года. Причем, в нем предусмотрена возможность досрочного расторжения в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Отреагировали на произошедшее и в Российском футбольном Союзе. Как заявил исполняющий обязанности Президента РФС Александр Алаев, подобные случаи бросают тень на весь российский футбол. Подчеркнув, что закон один для всех и виновные должны понести заслуженное наказание.

Комитет по этике Российского футбольного союза также пообещал изучить ситуацию и вынести решение в рамках своих полномочий.

Мамаев и Кокорин должны быть наказаны по всей строгости закона. Такое мнение высказали люди на улицах столицы. Вместе с тем москвичи считают, что штраф будет недостаточной санкцией за поведение футболистов.

О происшествии на парковке у отеля «Пекин» сейчас уже ничего не напоминает. Однако многие опрошенные на улице люди осведомлены об инциденте. Практически все единодушны в одном – спортсмены заслужили наказание и должны нести ответственность. Однако кто-то квалифицирует этот дебош как публичную историю, а кто-то считает частным делом – один из таких — рабочий Валентин.

Врач Лина не верит в то, что футболисты будут наказаны по всей строгости закона, хотя и заслуживают этого.

Пенсионер Валентин полагает, что решения суда по этому делу будет недостаточно. На спортсменов также должен повлиять Российский футбольный союз.

Почти каждый из опрошенных в связи с недавним инцидентом вспомнил и случай в Монте-Карло, когда Мамаев и Кокорин бурно отпраздновали вылет сборной из Евро-2016. Однако теперь возмущения кажется меньше. Спортсмены приучили россиян к своим выходкам.

Комментарии

8

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michael_c 09 октября 2018 | 14:18

Вроде задержали "клоунов"...

kottigr1 09 октября 2018 | 14:23

michael_c: В тюрьму надо отправить этих "настоящих арийцев", в общую хату, на перековку.. Там им преподадут урок о равенстве прав.

semia 09 октября 2018 | 14:28

В одну камеру с Хабибом Нурмухамедовым(тоже бандит еще тот) посадить их. Пусть тренируются!

luger_max_otto 09 октября 2018 | 14:27

Прямо по Высоцкому- "кроме мордобития- никаких чудес" и "супротив милиции он ничего не смог" :)

(комментарий скрыт)

compare 09 октября 2018 | 14:23

"рабочий валентин"-желаю ему познакомиться с подобным "частным случаем" и потом,когда очухается,снова спросить его: как думаешь,раб.валентин,это какой был случай? может тебе извиниться,за свою "дерзость"?

zortega48_19 09 октября 2018 | 14:27

Футболисты виноваты, но волна
,пошла сверху,
Они уже приговорены, им пипец!
Интересно, донесли ли уже главверху?
Да, нарвались на поднятую волну ребята,
их футбольной карьере - трындец...

tormoz15 09 октября 2018 | 14:36

zortega48_19: Ой ли!

tormoz15 09 октября 2018 | 14:33

Закон един для ВСЕХ? Или Юпитеру все можно? А быкам?

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