Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, является военным врачом и разведчиком Александром Мишкиным
Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, на самом деле является военным врачом и разведчиком Александром Мишкиным. Как утверждают авторы нового расследования, фигурант резонансного дела поступил на службу в ГРУ как минимум 8 лет назад.
Александр Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области и учился в элитной военно-медицинской академии. Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat и интернет-издания The Insider. По их данным, подозреваемый в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был завербован не позднее, чем в 2010 году, и тогда же получил документы на имя Александра Петрова. После этого, как отмечается, он совершил несколько поездок на Украину и в Приднестровье. Также расследователи считают, что некоторое время Мишкин был прописан по адресу Хорошевское шоссе дом 76Б. Это адрес штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны. Более подробно о биографии Мишкина расследователи обещали рассказать примерно через час, об этом «Эху» сообщил шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.
Между тем подтверждение некоторым тезисам расследователей «Русская служба Би-би-си» нашла в одной из баз персональных данных. В частности, по ее информации, Мишкин был прописан недалеко от Военно-медицинской академии в Петербурге, а затем в начале 2010-х переехал в Москву. При этом ряд собеседников издания, учившихся с ним в одной школе в Архангельской области, узнали подозреваемого в отравлении Скрипалей на фотографии с паспорта, опубликованной группой Bellingcat.
Сами фигуранты «дела Скрипалей» отрицают свою причастность к инциденту в Солсбери.
Кремль не будет комментировать расследование о личности предполагаемого отравителя экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Мы не будем продолжать дискуссии по каналам средств массовой информации и различных общественных исследовательских организаций. В данном случае мы будем придерживаться этой позиции», — сказал Песков.
Он отметил, что российская сторона обращалась к Великобритании с просьбой предоставить информацию о сути этого дела по официальным каналам, однако британская сторона проигнорировала этот запрос. Песков подчеркнул, что Кремль не будет оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ.
Замглавы МВД Игорь Зубов уверен, что искать в его ведомстве источник утечки паспортных данных отравителей Скрипалей преждевременно. Как передает «Интерфакс», чиновник затруднился ответить на вопрос, проводится ли внутренняя проверка в миграционных подразделениях ведомства.
Британские власти, в отличие от местных СМИ, не спешат комментировать новые данные о личностях предполагаемых отравителей Скрипалей, отмечают западные наблюдатели.
Обозреватель Рейтер напоминает, что полиция и правительство Великобритании уже через несколько недель после отравления заявили, что знают, что подозреваемые попали на территорию страны под чужими именами. На обнародованные Беллингкэт новые сведения о настоящих паспортных данных второго сотрудника ГРУ, представитель полиции снова ответил отказом от комментариев. Британская пресса, в свою очередь, строит предположения о возможном звании военврача Мишкина – подполковник или полковник — и о том, когда он мог быть завербованным на службу в военной разведке. Член комитета по международным делам Палаты представителей британского парламента Боб Сили назвал «ужасающим» тот факт, что к попытке отравления и к реальному убийству гражданки страны мог иметь отношение профессиональный врач. При этом, в интервью Си-Эн-Эн парламентарий заметил, что власти страны, скорее всего, не осведомлены о ряде успешных операций российской военной разведки, поэтому «не стоит судить о ГРУ только по их провалам». Сили призвал руководство Великобритании приложить максимум усилий для разработки, снова «долгосрочной программы противодействия подрывной деятельности России».
Источник, близкий к расследованию, подтвердил изданию Evening Standard, что британскому правительству известны настоящие имена «Петрова» и «Боширова».
Комментарии27
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johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:05
ну вот и "петров" нашёлся ... ещё МНОГО всякого Интересного найдут те, кто идёт по следу "любителей шпилей" ...
pattrick 09 октября 2018 | 14:17
Источник, близкий к расследованию, подтвердил изданию Evening Standard, что британскому правительству известны настоящие имена «Петрова» и «Боширова»...
Вот назовут британские чиновники другие фамилии, не Мишкин и Чепига, а какие-нибудь другие, то интересно, чью сторону примет российская жидобандера, "доброхотовых" или "терезымэйевских"?
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:24
pattrick: чью сторону примет ... / - ИСТИНЫ как бы тебе этого НЕ хотелось ....
vera14 09 октября 2018 | 14:29
johnbmw: Очередная бредятина, в которую охотно верят продажные либералоиды.
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:33
vera14: Очередная бредятина / - ... видимо в отличии от "распятых мальчиков" и "самолётов размером с футбольное поле" ;-)))))))))))))))))))))
tvitov66 09 октября 2018 | 14:35
johnbmw: Даже интересно скольких пациентов этот айболит по заданию Родины на тот свет отправил за эти 8 лет?
zapadnay 09 октября 2018 | 14:44
Ну и дела.... врач....
drgonish 09 октября 2018 | 14:31
johnbmw:
{ещё МНОГО всякого Интересного найдут те, кто идёт по следу "любителей шпилей" ..]
Не забывай поширше варежку открывать ::))
cromwel 09 октября 2018 | 14:17
Что то непонятно. К "туристам" от посольства был приставлен врач, который следил за их состоянием, что типа сами не отравились. Но если Мишкин сам врач, зачем еще один?
vezdehod 09 октября 2018 | 14:22
Какой он на хрен врач - коновал безграмотный. Видимо хотел угостить коллегу Скрипаля "Боярышником, а подсунул "Новичок"
dedmoroz 09 октября 2018 | 14:25
cromwel: Мишкин это Скорая помощь, а тот участковый
grazschdanin 09 октября 2018 | 14:18
Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, является военным врачом и разведчиком Александром Мишкиным
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Просто интересно: как этот Мишкин пересекал границу с отпечатками пальцев Петрова?
ft18 09 октября 2018 | 14:32
grazschdanin: Очень просто:
"Ларинчева...
Маня...
А ну-ка проверь
она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд.
Так?
Абсолютно точно.
Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и 3 буквы - АНЯ."
© из к/ф "Место встречи изменить нельзя"
grazschdanin 09 октября 2018 | 14:37
ft18: В Вашем примере нет отпечатков пальцев. Не зачет. Любой может нарисовать себе тысячу имен, но рисунок на пальцах у него единственный и неповторимый. А отпечатки сдавались, для получения британской визы.
ft18 09 октября 2018 | 14:43
grazschdanin: ??? почему? отпечаток пальца левой руки, на которой наколот голубь и три буквы: АНЯ. Так что пример самый точный.
vladimir1_57 09 октября 2018 | 14:41
grazschdanin: как этот Мишкин пересекал границу с отпечатками пальцев Петрова?
\\
Все очень даже просто ... берешь палец Петрова и едешь с ним в Лондон )
amati_ekb777 09 октября 2018 | 14:23
Надо было ещё ветеринара взять, глядишь и кот бы в живых остался.
Хотя ........
Кто бы тогда валерьянкой местных хомячков отпаивал .........:-)))))))))))))))))))))))))
trm1 09 октября 2018 | 14:23
Да, врач.
Да, ездил в Солбери.
Лечить одну женщину, англичанку.
Но не вылечил.
Та умерла.
Такое тоже бывает.
ft18 09 октября 2018 | 14:23
"Заплутали мишки, заплутали!
Заблудились в паутинках улиц
И большой медведице как маме
В брюхо звездное уткнулись..."
© Аркадий Северный
-Заплутали мишки-
anemon 09 октября 2018 | 14:25
Непонятно, зачем было врать нашему солнцеликому про "гражданских", неужели не знал, что все раскроется?
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:34
anemon: видите ли - Дебильная кгб_шная привычка ....
drgonish 09 октября 2018 | 14:36
anemon:
А что-то раскрылось?
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 14:41
drgonish: НЕ ВЕРИТЬ ни чему - ваше Святое ПРАВО .... но это мало кому интересно ....
zhrv 09 октября 2018 | 14:26
- "Кремль не будет комментировать расследование о личности предполагаемого отравителя экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля."
Дорогой мой друг Песков... Где же ты раньше был то, ведь все уже сказано, патрон твой облажался по полной, желая выглядеть крутым, со своими заявлениями. А теперь уже и комментировать нечего, да и незачем.
drgonish 09 октября 2018 | 14:41
zhrv: vasya_von_smetankin: zhrv:
Комментировать шпионские истории от конторы, которая опубликовала скриншоты компьютерной игры в качестве доказательств присутствия рос. войск на Донбассе никто не будет. Будут официальные заявления со стороны Англии - комментарии будут. А колбасу для населения пусть комментируют сетевые хомячки.
vasya_von_smetankin 09 октября 2018 | 14:29
Ну чо, открываем новое "дело врачей?"
Товарищ Сталин ведь не успел довести его до конца в своё время... погиб геройской смертью в собственных какахах...
vmatuhin 09 октября 2018 | 14:30
Помню в детстве смотрел сериал "Дни хирурга Мишкина" с Олегом Ефремовым в главной роли... Сейчас модно делать ремейки и продолжения старых фильмов.