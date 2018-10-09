Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, является военным врачом и разведчиком Александром Мишкиным

Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, на самом деле является военным врачом и разведчиком Александром Мишкиным. Как утверждают авторы нового расследования, фигурант резонансного дела поступил на службу в ГРУ как минимум 8 лет назад.

Александр Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области и учился в элитной военно-медицинской академии. Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat и интернет-издания The Insider. По их данным, подозреваемый в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был завербован не позднее, чем в 2010 году, и тогда же получил документы на имя Александра Петрова. После этого, как отмечается, он совершил несколько поездок на Украину и в Приднестровье. Также расследователи считают, что некоторое время Мишкин был прописан по адресу Хорошевское шоссе дом 76Б. Это адрес штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны. Более подробно о биографии Мишкина расследователи обещали рассказать примерно через час, об этом «Эху» сообщил шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

Между тем подтверждение некоторым тезисам расследователей «Русская служба Би-би-си» нашла в одной из баз персональных данных. В частности, по ее информации, Мишкин был прописан недалеко от Военно-медицинской академии в Петербурге, а затем в начале 2010-х переехал в Москву. При этом ряд собеседников издания, учившихся с ним в одной школе в Архангельской области, узнали подозреваемого в отравлении Скрипалей на фотографии с паспорта, опубликованной группой Bellingcat.

Сами фигуранты «дела Скрипалей» отрицают свою причастность к инциденту в Солсбери.

Кремль не будет комментировать расследование о личности предполагаемого отравителя экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы не будем продолжать дискуссии по каналам средств массовой информации и различных общественных исследовательских организаций. В данном случае мы будем придерживаться этой позиции», — сказал Песков.

Он отметил, что российская сторона обращалась к Великобритании с просьбой предоставить информацию о сути этого дела по официальным каналам, однако британская сторона проигнорировала этот запрос. Песков подчеркнул, что Кремль не будет оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ.

Замглавы МВД Игорь Зубов уверен, что искать в его ведомстве источник утечки паспортных данных отравителей Скрипалей преждевременно. Как передает «Интерфакс», чиновник затруднился ответить на вопрос, проводится ли внутренняя проверка в миграционных подразделениях ведомства.

Британские власти, в отличие от местных СМИ, не спешат комментировать новые данные о личностях предполагаемых отравителей Скрипалей, отмечают западные наблюдатели.

Обозреватель Рейтер напоминает, что полиция и правительство Великобритании уже через несколько недель после отравления заявили, что знают, что подозреваемые попали на территорию страны под чужими именами. На обнародованные Беллингкэт новые сведения о настоящих паспортных данных второго сотрудника ГРУ, представитель полиции снова ответил отказом от комментариев. Британская пресса, в свою очередь, строит предположения о возможном звании военврача Мишкина – подполковник или полковник — и о том, когда он мог быть завербованным на службу в военной разведке. Член комитета по международным делам Палаты представителей британского парламента Боб Сили назвал «ужасающим» тот факт, что к попытке отравления и к реальному убийству гражданки страны мог иметь отношение профессиональный врач. При этом, в интервью Си-Эн-Эн парламентарий заметил, что власти страны, скорее всего, не осведомлены о ряде успешных операций российской военной разведки, поэтому «не стоит судить о ГРУ только по их провалам». Сили призвал руководство Великобритании приложить максимум усилий для разработки, снова «долгосрочной программы противодействия подрывной деятельности России».

Источник, близкий к расследованию, подтвердил изданию Evening Standard, что британскому правительству известны настоящие имена «Петрова» и «Боширова».