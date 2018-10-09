Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются еще в одном избиении перед дракой в кафе, где пострадали двое чиновников. По данным «МК», утром 8 октября футболисты с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Водитель ждал Ушакову в машине рядом с гостиницей «Пекин» и сделал футболистам замечание за хулиганство на проезжей части. По данным Mash, пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

В московской полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье «побои». Источник «Интерфакса» подтвердил, что подозреваемые – Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Футболисты должны ответить по всей строгости закона. Их поведение совершенно неприемлемо, — заявил министр спорта Павел Колобков. По его словам, решения относительно Кокорина и Мамаева примут клубы, за которые они выступают.

Питерский Зенит, за который играет Александр Кокорин рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим, сообщает портал Спорт 24.ru со ссылкой на свои источники. Футбольный клуб «Краснодар» также изучает возможность расторжения контракта с Павлом Мамевым. К нему будут применены санкции – штраф и отстранение от тренировок, говорится в заявлении клуба.