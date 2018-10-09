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13:30, 09 октября 2018

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются еще в одном избиении перед дракой в кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются еще в одном избиении перед дракой в кафе, где пострадали двое чиновников. По данным «МК», утром 8 октября футболисты с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Водитель ждал Ушакову в машине рядом с гостиницей «Пекин» и сделал футболистам замечание за хулиганство на проезжей части. По данным Mash, пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

В московской полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье «побои». Источник «Интерфакса» подтвердил, что подозреваемые – Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Футболисты должны ответить по всей строгости закона. Их поведение совершенно неприемлемо, — заявил министр спорта Павел Колобков. По его словам, решения относительно Кокорина и Мамаева примут клубы, за которые они выступают.

Питерский Зенит, за который играет Александр Кокорин рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим, сообщает портал Спорт 24.ru со ссылкой на свои источники. Футбольный клуб «Краснодар» также изучает возможность расторжения контракта с Павлом Мамевым. К нему будут применены санкции – штраф и отстранение от тренировок, говорится в заявлении клуба.

Комментарии

16

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michael_c 09 октября 2018 | 13:38

Отмажут ...
Не стали брать кровь на анализ не спроста .
Не хотели обнаружить наркотики ...

kottigr1 09 октября 2018 | 13:42

michael_c: Когда в команду собирают подобное дерьмо, на какие успехи в футболе можно рассчитывать ? Стая шакалов...

otets_zvezdonyi 09 октября 2018 | 13:43

Их поведение совершенно неприемлемо, — заявил министр спорта Павел Колобков.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
неприемлемо?? про людей чуть (надеюсь) не убивших из хулиганских побуждений человека сделавшего им замечание???

ivfn 09 октября 2018 | 13:45

otets_zvezdonyi:
А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти - получи стулом в табло. Не электронное, а свое.
— Мария Захарова, российский дипломат​Российская газета 13:01

lion64__5 09 октября 2018 | 13:48

Не много ли почёта какой-то профурсетке? У ведущей телеканала есть личный водитель. В былые времена персональные водители были у руководителей достаточно высокого ранга.

vinnidi 09 октября 2018 | 13:55

lion64__5: Эта профурсетка журнашлюшка- с первого пропагандисткого кАнала!!!

michael_c 09 октября 2018 | 13:57

vinnidi: Нельзя так с людьми . "Обухом по голове".
Ещё заикаться начнёт ...

vinnidi 09 октября 2018 | 14:01

michael_c: То что эти журнашлюшки - несут в эфире- их сложно назвать после этого людьми!!!

don_ballon 09 октября 2018 | 14:09

lion64__5: Да не в почёте дело. Зарплата телеведущей позволяет нанять личного водителя совершенно спокойно. У меня есть знакомый, бывший однокурсник, работает на РТР, автор, ведущий, консультант. Зарплата и гонорары не менее 8000 евро в месяц. За 40000 рублей нанять водителя из Замкадья не вопрос. Копейки...

lion64__5 09 октября 2018 | 14:20

don_ballon: Вопрос - за какие такие деяния у ведущей столь высокая зарплата? За то, что зачитывает подготовленные кем-то тексты?

abu_vgrobu 09 октября 2018 | 13:57

Эту мразь срочно необходимо вышвырнуть из команд и отдать под суд, а затем посадить на реальные сроки.

dominator13 09 октября 2018 | 14:02

Почему эти петухи еще не СИЗО?

mosser 09 октября 2018 | 14:07

Почему эти уроды еще не арестованы! Вся Россия такая, кругом развал и беспредел. Путин-стабильность, ура товарищи!

cromwel 09 октября 2018 | 14:09

А вот не попадись эти два ублюдка, глядишь через несколько лет заняли бы место в думе рядом с петекантропом.
Да и сейчас все равно отмажут.

abu_vgrobu 09 октября 2018 | 14:11

И здесь есть видео - не отвертятся, свиньи..
https://vk.com/video-70187376_456240997

don_ballon 09 октября 2018 | 14:16

Подождём расследования группы Беллингскат, может быть, Кокорин и Мамаев это псевдонимы полковников ГРУ...
Не, ну на самом деле: нужно же разобраться. Замечание можно сделать и оскорбительным и за чиновными это не заржавеет. За водилой теледивы тоже.

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