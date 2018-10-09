Россиян начнут переводить на электронные паспорта с 2021 года. В пресс-службе правительства «Ведомостям» заявили, что носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта размером в банковскую, в которую будет встроен чип. Речь идет об объединении в одном документе всех данных человека – паспорта, СНИЛСа, водительских прав.

Перевод граждан на новый тип паспорта обойдется в 114 миллиардов рублей. Собрать нужную сумму планируется за счет госпошлины за выдачу электронного документа.