Россиян начнут переводить на электронные паспорта с 2021 года
Россиян начнут переводить на электронные паспорта с 2021 года. В пресс-службе правительства «Ведомостям» заявили, что носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта размером в банковскую, в которую будет встроен чип. Речь идет об объединении в одном документе всех данных человека – паспорта, СНИЛСа, водительских прав.
Перевод граждан на новый тип паспорта обойдется в 114 миллиардов рублей. Собрать нужную сумму планируется за счет госпошлины за выдачу электронного документа.
Комментарии8
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lion64__5 09 октября 2018 | 13:40
Кроме поборов с населения, едросо-либерастическое правительство ничего выдумать не может. Пора им сбрить длинный волос аж по самой шее, выдать халат, сумку с сухарями и пешком отправить в места лишения свободы. Говорили же им, не воруйте рыжих колец!
ly4_sveta 09 октября 2018 | 13:44
На воде вилами написано. И с 2010 года хотели
начать переводить, и с 2015 года, а воз и ныне там.
Трындеть не мешки ворочать.
ed10075 09 октября 2018 | 13:46
Клептократы на выдумки хитры.
114 милиардов на эту хрень, а пенсионеров - на свалку!
alex_shuru 09 октября 2018 | 13:48
может сначала перейти хотя бы на цветные фотографии на действующих паспортах ,и использовать печатную технику . .
tanyaaa 09 октября 2018 | 13:53
"Утром стулья-вечером деньги, вечером стулья-утром деньги...", - ну чё вы, ... пошлину-то исходя из чего сочинили и вообще состав документа с учетом "возможностей", даже положительных, - ну, не подготовите.
sadda 09 октября 2018 | 13:54
Путирасты опять нашли себе занятие. А на экономику страны им как всегда плевать.
buzukin1905 09 октября 2018 | 13:57
Ну и нахера бы все это было нужно - потеряешь карточку, потеряешь все. Значит што? Где-то должна быть база со всем на свете в одном флаконе. А в один прекрасный момент погаснет свет - и все и каждый в один момент станут никем... Был трезвым Ванькой, а внезапно превратишься в алкоголичку Сару :) Хреновая задумка! И кому это так сильно в жопе свербит? Фуле толку от пластика, когда через дырявую границу ослы, буратины и антилопы с героином туды-сюды шлындают? Единственный правильный вариант - цыфровой ошейник и немагнитный чип каждому киборгу в задницу!
putin_itogy 09 октября 2018 | 14:16
Чекист всех хочет посчитать, и под колпак Конторы.
Гнида, долго жить собирается, дяволёнок питерский.