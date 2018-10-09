Бортников: Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков...

Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета в Махачкале.

По оценке Бортникова, международные террористические организации пытаются распространить свою активность на территории Северного Кавказа, в проведение насильственных акций активно вовлекаются несовершеннолетние.