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13:30, 09 октября 2018

Бортников: Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков

Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета в Махачкале.

По оценке Бортникова, международные террористические организации пытаются распространить свою активность на территории Северного Кавказа, в проведение насильственных акций активно вовлекаются несовершеннолетние.

Комментарии

23

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chajnick 09 октября 2018 | 13:36

Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков
________________
Это в среднем, получается, по 8 боевиков на один акт?

glotze7 09 октября 2018 | 13:41

chajnick: Дополнение к данным - боевики уничтожены боярышником, в результате чего они не смогли произвести вероятные теракты. Просим разрешение установить еще ларьки по продаже боярышника.

danko1 09 октября 2018 | 13:45

glotze7: А как же заявление Путина, что война в Сирии нужна России, чтобы остановить террористов на дальних подступах?
Опять соврал?

gonduras_on_colima 09 октября 2018 | 13:51

А можно узнать у шефа рашистского гестапо адреса сортиров, в которых этих боевиков замочили без суда и следствия?

michael_c 09 октября 2018 | 14:07

По мере снижения рейтинга "луноликого" , количество "предотвращённых терактов" будет только расти ...

pattrick 09 октября 2018 | 13:45

Бортников: Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков...

Облавы в Санкт-Петербурге будут, будут зачистки неблагонадёжных квартир, для поиска террористов бросивших "коктейль Молотова" в окно фабрики троллей?

lager23 09 октября 2018 | 13:55

glotze7: Пиши с новой строчки. Обед, - подчеркни, от супа отказалась. В скобках - суп харчо. Харчо... Три порции шашлыка - выбросила в пропасть.

luger_max_otto 09 октября 2018 | 13:45

Ну, судя по делу ,Сенцова было предотвращено куда больше терактов.

eniro 09 октября 2018 | 13:48

chajnick: Это несколько меньше, чем россиян, погибших под колесами в ДТП совершенных представителями "конторы".

chajnick 09 октября 2018 | 13:57

eniro: Знаете, тут как в старом стишке:
То ли мы так точно поразили
Важные разведанные цели,
То ли таковыми объявили
Ямы. куда бомбы прилетели...

Сколько среди эти 50 тех, чью гибель всяким чепигам надо было как-то объяснить, вот их и назначили посмертно террористами

zibex 09 октября 2018 | 13:37

Боевиков или ополченцев?

vlad2 09 октября 2018 | 13:48

Немножко скромнее стали. Раньше, пару лет назад теракты десятками предотвращались.

eniro 09 октября 2018 | 13:57

vlad2: Так и задумываются уже, а что после "путина"?

ly4_sveta 09 октября 2018 | 13:50

Имена, фамилии, адреса, явки в студию! Где
факты, доказательства, разоблачения? Тишина.
А цифры любые можно взять с потолка для
отчетности и дальнейшего финансирования.
Их же словами - «вы все врете, их там нет,
где доказательства, голословные заявления,
провокационные заявления.»

seryj_wolk 09 октября 2018 | 13:53

На Северном Кавказе благодатная почва для выращивания террористов. А рфия, как матерь всех террористов, там и сеет.

danmestari 09 октября 2018 | 13:55

Ну, да. Охотно верю. Из 6 терактов 5.5 придумано самим гбьем, а из 50 убитых боевиков 49 таковыми не являлись.

eduard53 09 октября 2018 | 14:03

В ровно полтинник не верю. Разве что, округлил гэбнюк, как сейчас просят-требуют
во многих местах (например, показания водяных счётчиков для бумажек ЖКХ) ...

cromwel 09 октября 2018 | 14:05

Извините, а где тогда уголовные дела и посадки виновных?

ser40 09 октября 2018 | 14:12

Под террактами совершенно нормально понимать подавление митингов и людей, отправленных в этом смысле в тюрьму. Исходя из этого, количество привлеченных (не уничтоженных пока), можно было бы увеличить многократно, для отчётности нормальный ход. Скромные, однако.

piterrr 09 октября 2018 | 14:15

Как же складно звонит-то нечисть гэбистская!!...У своего хозяина научился так ложью-то испражняться! ...А где тогда видеорепортажи с судебных процессов, шваль чекистская бортников?!...Ради сохранения своего места жирного воровского, ради сохранения гэбистского режима своего хозяина гопника подзаборного, ради освоения всё новых и новых бюджетов этот ушлёпок бортников ещё не то запоёт!

ed10075 09 октября 2018 | 14:23

Легко угадывается смысл этого вброса шефом КГБ.
На фоне системных проколов ГРУшников нужно показать полезность своего ведомства.

moskalito 09 октября 2018 | 14:35

Предотвращать теракты и обезвреживать террористов - приямая обязанность ФСБ и больше эту организация, по идее, ничего не должно беспокоить. На все остальное есть МВД, ФСО, Росгвардия, и.т.д. Исходя из этого того, что в России, примерно, 100 000 сотрудников ФСБ, то один теракт предотвращало 6000 человек, а одного боевика обезвреживало 2000 человек.

forward 09 октября 2018 | 14:42

А сколько пойманы и осуждены? Ни одного? Странно...

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