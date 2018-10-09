Бортников: Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков
Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета в Махачкале.
По оценке Бортникова, международные террористические организации пытаются распространить свою активность на территории Северного Кавказа, в проведение насильственных акций активно вовлекаются несовершеннолетние.
Комментарии23
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chajnick 09 октября 2018 | 13:36
Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков
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Это в среднем, получается, по 8 боевиков на один акт?
glotze7 09 октября 2018 | 13:41
chajnick: Дополнение к данным - боевики уничтожены боярышником, в результате чего они не смогли произвести вероятные теракты. Просим разрешение установить еще ларьки по продаже боярышника.
danko1 09 октября 2018 | 13:45
glotze7: А как же заявление Путина, что война в Сирии нужна России, чтобы остановить террористов на дальних подступах?
Опять соврал?
gonduras_on_colima 09 октября 2018 | 13:51
А можно узнать у шефа рашистского гестапо адреса сортиров, в которых этих боевиков замочили без суда и следствия?
michael_c 09 октября 2018 | 14:07
По мере снижения рейтинга "луноликого" , количество "предотвращённых терактов" будет только расти ...
pattrick 09 октября 2018 | 13:45
Бортников: Шесть терактов предотвращены в России с начала 2018 года, уничтожено 50 боевиков...
Облавы в Санкт-Петербурге будут, будут зачистки неблагонадёжных квартир, для поиска террористов бросивших "коктейль Молотова" в окно фабрики троллей?
lager23 09 октября 2018 | 13:55
glotze7: Пиши с новой строчки. Обед, - подчеркни, от супа отказалась. В скобках - суп харчо. Харчо... Три порции шашлыка - выбросила в пропасть.
luger_max_otto 09 октября 2018 | 13:45
Ну, судя по делу ,Сенцова было предотвращено куда больше терактов.
eniro 09 октября 2018 | 13:48
chajnick: Это несколько меньше, чем россиян, погибших под колесами в ДТП совершенных представителями "конторы".
chajnick 09 октября 2018 | 13:57
eniro: Знаете, тут как в старом стишке:
То ли мы так точно поразили
Важные разведанные цели,
То ли таковыми объявили
Ямы. куда бомбы прилетели...
Сколько среди эти 50 тех, чью гибель всяким чепигам надо было как-то объяснить, вот их и назначили посмертно террористами
zibex 09 октября 2018 | 13:37
Боевиков или ополченцев?
vlad2 09 октября 2018 | 13:48
Немножко скромнее стали. Раньше, пару лет назад теракты десятками предотвращались.
eniro 09 октября 2018 | 13:57
vlad2: Так и задумываются уже, а что после "путина"?
ly4_sveta 09 октября 2018 | 13:50
Имена, фамилии, адреса, явки в студию! Где
факты, доказательства, разоблачения? Тишина.
А цифры любые можно взять с потолка для
отчетности и дальнейшего финансирования.
Их же словами - «вы все врете, их там нет,
где доказательства, голословные заявления,
провокационные заявления.»
seryj_wolk 09 октября 2018 | 13:53
На Северном Кавказе благодатная почва для выращивания террористов. А рфия, как матерь всех террористов, там и сеет.
danmestari 09 октября 2018 | 13:55
Ну, да. Охотно верю. Из 6 терактов 5.5 придумано самим гбьем, а из 50 убитых боевиков 49 таковыми не являлись.
eduard53 09 октября 2018 | 14:03
В ровно полтинник не верю. Разве что, округлил гэбнюк, как сейчас просят-требуют
во многих местах (например, показания водяных счётчиков для бумажек ЖКХ) ...
cromwel 09 октября 2018 | 14:05
Извините, а где тогда уголовные дела и посадки виновных?
ser40 09 октября 2018 | 14:12
Под террактами совершенно нормально понимать подавление митингов и людей, отправленных в этом смысле в тюрьму. Исходя из этого, количество привлеченных (не уничтоженных пока), можно было бы увеличить многократно, для отчётности нормальный ход. Скромные, однако.
piterrr 09 октября 2018 | 14:15
Как же складно звонит-то нечисть гэбистская!!...У своего хозяина научился так ложью-то испражняться! ...А где тогда видеорепортажи с судебных процессов, шваль чекистская бортников?!...Ради сохранения своего места жирного воровского, ради сохранения гэбистского режима своего хозяина гопника подзаборного, ради освоения всё новых и новых бюджетов этот ушлёпок бортников ещё не то запоёт!
ed10075 09 октября 2018 | 14:23
Легко угадывается смысл этого вброса шефом КГБ.
На фоне системных проколов ГРУшников нужно показать полезность своего ведомства.
moskalito 09 октября 2018 | 14:35
Предотвращать теракты и обезвреживать террористов - приямая обязанность ФСБ и больше эту организация, по идее, ничего не должно беспокоить. На все остальное есть МВД, ФСО, Росгвардия, и.т.д. Исходя из этого того, что в России, примерно, 100 000 сотрудников ФСБ, то один теракт предотвращало 6000 человек, а одного боевика обезвреживало 2000 человек.
forward 09 октября 2018 | 14:42
А сколько пойманы и осуждены? Ни одного? Странно...