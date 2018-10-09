Болгарская полиция задержала подозреваемого в убийстве журналиста Виктории Мариновой
Болгарская полиция задержала подозреваемого в убийстве журналиста Виктории Мариновой, — сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник. Тело 30-летней журналистки нашли в парке. Перед убийством ее избили и изнасиловали.
Не так давно журналистка запустила новое ток-шоу под названием «Детектор». Первый выпуск был посвящен возможным махинациям с фондами Европейского союза. В этом могут быть замещены крупные бизнесмены и политики.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kara 09 октября 2018 | 13:38
Покажите последние цифры паспорта
pattrick 09 октября 2018 | 13:42
Болгарская полиция задержала подозреваемого в убийстве журналиста Виктории Мариновой...
А.Мишкин или А.Чепига, что говорят источники "доброхотовых", "каневых", "фишманов", "ганапольских", "каныгиных"?..
vilingrad 09 октября 2018 | 14:11
pattrick: Вонь грязной портянки, коей ты, патрик являешься, воздух не озонирует, конечно. Но никого не привлекает. Смени парфюм:)
drgonish 09 октября 2018 | 13:47
[Первый выпуск был посвящен возможным махинациям с фондами Европейского союза.]
В ЕС коррупции быть не может.
igorkot____1 09 октября 2018 | 13:54
drgonish: Портянки как всегда со своей космической глупостью.
ox1 09 октября 2018 | 13:55
drgonish: Правильно, не может, а кто пытается доказать обратное - перестанет быть.
norgemann 09 октября 2018 | 13:54
Все представят так как будто к разоблачению коррупции это убийство ничего не имеет.
kaplan911 09 октября 2018 | 14:09
Довыпендриваются.
oxlomon 09 октября 2018 | 14:20
kaplan911:
Это угроза в адрес всех честных журналюг?
nemez1 09 октября 2018 | 14:14
Надеяться на честность и профессионализм болгарской полиции нельзя, слишком долго Болгария была под советами, коррупция и криминал метастазировали всё живое, если преступлением не займутся европейцы, результатов не будет, разве, что перестанут деньги давать болгарам.
vezdehod 09 октября 2018 | 14:27
Опять Мария Захарова, воздав руки к верху, произнесёт - Докажите!
unprejudiced 09 октября 2018 | 14:25
говорят по слухам оказался свидомый какол что работал местным мойщиком общественных туалетов