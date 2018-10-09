Гендиректор ОЗХО поблагодарил Нидерланды за предотвращение атаки на организацию

В намерении ее совершить обвиняют граждан России.

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас Гонсалес выразил свою благодарность властям Голландии в ходе своего выступления на 89-й сессии Исполнительного совета. О предотвращении кибератаки на ОЗХО министерство обороны Нидерландов объявило на прошлой неделе. Из Голландии сразу же выслали четырех россиянин с дипломатическими паспортами. Власти королевства считают, что все они работали на Главное управление Генштаба и пытались взломать серверы ОЗХО. Организация занималась обстоятельствами отравления Скрипалей, когда обвиняемые россияне приехали в Нидерланды, отмечают власти Голландии. По их словам, граждане России также хотели получить данные о расследовании крушения Boeing MH17 малайзийских авиалиний под Донецком в 2014 году.

Москва категорически отрицает все обвинения Нидерландов по отношению к российским гражданам.