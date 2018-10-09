Участники массовых протестов в столице Ингушетии отказались вести переговоры с главой республики Юнус-беком Евкуровым
Об этом МБХ-медиа сообщил член оргкомитета акции правозащитник Магомет Муцольгов. По его словам, Евкуров не делает ничего, чтобы услышать людей. При этом распоряжается республикой, как собственностью.
Глава Ингушетии ранее обвинил организаторов митинга в провокации и при этом подчеркнул готовность к диалогу со всеми недовольными.
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