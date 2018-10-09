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13:00, 09 октября 2018

Следственный комитет возбудил дело после обрушения моста в Приамурье

Следственный комитет возбудил дело после обрушения моста в Приамурье. В ведомстве рассматривают произошедшее как халатность.

Все случилось в тот момент, когда по мосту, соединяющему две части города Свободный, проезжал грузовик. За считанные секунды до этого по участку Транссибирской магистрали шел грузовой состав. На железную дорогу обрушились два пролета, построенные более 35 лет назад. В результате случившегося пострадал водитель грузовика, его с переломами доставили в больницу. Сейчас собственной проверкой, помимо СК, занимается прокуратура Амурской области. Между тем движение поездов по Транссибирской магистрали полностью приостановлено.

К восстановлению полотна привлекли несколько десятков единиц техники и более 150 человек. Многие из них – военнослужащие. МЧС и власти Приамурья при этом не исключают задержки поездов. Данные об их возможном количестве, впрочем, разнятся: спасатели считают, что могут быть задержаны до 10 поездов, а администрация Амурской области – до двух составов. Один из них – Нерюнгри–Хабаровск – уже стоит на станции Шимановская. Пассажирам задержанных более чем на 4 часа поездов обещали организовать питание.

В Амурской области введен режим ЧС.

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