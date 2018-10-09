Z Архив новостей новости
5 4 6 206
13:00, 09 октября 2018

В Москве полиция проверяет информацию ещё об одной драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Как сообщил информированный источник «Интерфакса», инцидент произошёл у гостиницы «Пекин». Спортсмены нанесли травмы водителю телеведущей одного из федеральных каналов. В итоге он был госпитализирован.

Накануне было возбуждено дело о побоях по факту конфликта в кафе на Арбате. Мамаев и Кокорин оскорбили чиновников Минпромторга и нанесли им травмы.

Российский футбольный союз должен отреагировать на поведение спортсменов, считает министр спорта Павел Колобков.

Как ожидается, дело Мамаева-Кокорина будет рассмотрено комитетом РФС по этике в ближайшее время. Футбольный клуб «Краснодар» уже заявил, что изучает возможность расторжения контракта с Мамаевым.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

brian 09 октября 2018 | 13:07

Вот он, разгул демократии, а по сути - вседозволенность ! Разгулявшееся быдло Кокорин и Мамаев должны получить срок ! Чтобы и другим неповадно было !

hastings 09 октября 2018 | 13:09

brian: ну ладно вам, они отстаивают честь страны на спортивных фронтах!

jjuddgge_ddrredd 09 октября 2018 | 13:08

Вспоминается анекдот из детства.
У отца было три сына -два умных и один футболист.

ЗЫ. Путя недавно награждал этих футболистов в Кремле, ордена им вручал за выход в 1\4 финала на ЧМ по Футболу. А они, неблагодарные, можно сказать, подвели Вождя. У него и так обрушение рейтинга, а эти идиоты воткнули Вождю очередной нож в спину...хе-хе....

prosto_tac 09 октября 2018 | 13:09

Может они боксеры,а не футболисты.или мудаки?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 467 6 8192 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 137 6 14821 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 155 6 16428 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 55 6 6088 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 94 6 10489 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 125 6 13928 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 70 6 8049 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 85 6 11117 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12236 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6524 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 359 6 47582 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15306 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6180 05.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15164 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 33 6 5143 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 243 6 38914 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события

Популярное за неделю

Новости

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным Он служит в ГРУ…

5 47 6 15623
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 82 6 163229 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 126 6 20437 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 288 6 291893 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 91 6 159282 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7327801
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3692558

Сегодня в эфире