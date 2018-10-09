В Москве полиция проверяет информацию ещё об одной драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Как сообщил информированный источник «Интерфакса», инцидент произошёл у гостиницы «Пекин». Спортсмены нанесли травмы водителю телеведущей одного из федеральных каналов. В итоге он был госпитализирован.



Накануне было возбуждено дело о побоях по факту конфликта в кафе на Арбате. Мамаев и Кокорин оскорбили чиновников Минпромторга и нанесли им травмы.

Российский футбольный союз должен отреагировать на поведение спортсменов, считает министр спорта Павел Колобков.

Как ожидается, дело Мамаева-Кокорина будет рассмотрено комитетом РФС по этике в ближайшее время. Футбольный клуб «Краснодар» уже заявил, что изучает возможность расторжения контракта с Мамаевым.