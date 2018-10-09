В Москве полиция проверяет информацию ещё об одной драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Как сообщил информированный источник «Интерфакса», инцидент произошёл у гостиницы «Пекин». Спортсмены нанесли травмы водителю телеведущей одного из федеральных каналов. В итоге он был госпитализирован.
Накануне было возбуждено дело о побоях по факту конфликта в кафе на Арбате. Мамаев и Кокорин оскорбили чиновников Минпромторга и нанесли им травмы.
Российский футбольный союз должен отреагировать на поведение спортсменов, считает министр спорта Павел Колобков.
Как ожидается, дело Мамаева-Кокорина будет рассмотрено комитетом РФС по этике в ближайшее время. Футбольный клуб «Краснодар» уже заявил, что изучает возможность расторжения контракта с Мамаевым.
Комментарии4
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brian 09 октября 2018 | 13:07
Вот он, разгул демократии, а по сути - вседозволенность ! Разгулявшееся быдло Кокорин и Мамаев должны получить срок ! Чтобы и другим неповадно было !
hastings 09 октября 2018 | 13:09
brian: ну ладно вам, они отстаивают честь страны на спортивных фронтах!
jjuddgge_ddrredd 09 октября 2018 | 13:08
Вспоминается анекдот из детства.
У отца было три сына -два умных и один футболист.
ЗЫ. Путя недавно награждал этих футболистов в Кремле, ордена им вручал за выход в 1\4 финала на ЧМ по Футболу. А они, неблагодарные, можно сказать, подвели Вождя. У него и так обрушение рейтинга, а эти идиоты воткнули Вождю очередной нож в спину...хе-хе....
prosto_tac 09 октября 2018 | 13:09
Может они боксеры,а не футболисты.или мудаки?