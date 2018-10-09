Должники по алиментам лишатся права на отсрочку от призыва в армию
Должники по алиментам лишатся права на отсрочку от призыва в армию. Правительство одобрило соответствующий законопроект. При этом в кабинете министров предложили поправку – постановление о возбуждении или прекращении исполнительного производства не является достаточным источником информации об выплате алиментов.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
huyt 09 октября 2018 | 12:46
Когда же будет у нас профессиональная армия, а не "совковая отрыжка", которую называют призывом.Ведь на эти деньги что выделяются на армию можно с лихвой сделать армию профессиональную если не воровать как сейчас.
alexakimfaa 09 октября 2018 | 12:47
"..Должники по алиментам лишатся прав на отсрочку от призыва в армию.." - и что это даст?..
zamorysh 09 октября 2018 | 12:50
alexakimfaa: и что это даст?
это даст осознание, что служба в российской армии до сих пор является наказанием
sedoff 09 октября 2018 | 13:07
zamorysh:
В нормальных странах стараются сделать службу в армии престижной и выгодной, в России - пугалом для граждан. Много ли навоюешь с такой армией, в которую забирают, как в тюрьму?
polsan 09 октября 2018 | 13:09
zamorysh: и алиментщики получат отсрочку от выплаты алиментов своим детям
zloy_sok 09 октября 2018 | 12:54
То есть все кто бросил своих детей должны идти в армию? Ну понятно, проф отбор для солдат по моральным качествам.
zolingen 09 октября 2018 | 13:00
Наверное до фига 18-20 летних должников по алиментам.
donkeeng74 09 октября 2018 | 13:05
И хлеб не отпускать им в булочных....