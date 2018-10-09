Должники по алиментам лишатся права на отсрочку от призыва в армию. Правительство одобрило соответствующий законопроект. При этом в кабинете министров предложили поправку – постановление о возбуждении или прекращении исполнительного производства не является достаточным источником информации об выплате алиментов.