Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили из-за обрушения моста в Приамурье
Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили из-за обрушения моста в Приамурье. На железную дорогу упали два пролёта сооружения, связывающего две части города Свободный. Движение поездов остановлено.
По предварительным данным, авария произошла из-за проезда по мосту большегрузного автомобиля. Водитель грузовика сейчас находится в больнице.
Комментарии3
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kottigr1 09 октября 2018 | 12:36
Закономерный итог руководства "успешного менеджера", который "поураганил" в лихие "нулевые"..
По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%.
За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц на 42% - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник почти на 23% - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось также число больничных коек - на 19%. Если в 2000 году на 10 тыс. человек в стране приходилось 115 коек, то в 2012 году - уже 93.
С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!)
При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и продолжают их уничтожать и сейчас.
С 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. По числу коек для беременных современная Россия уступает РСФСР предвоенных лет, обращают внимание эксперты: в 1940 году в стране было 90,7 тыс. мест. Их текущее количество сопоставимо с показателем 1945 года — 62,9 тыс.
Такие данные обнародовал Росстат.
При Путине, согласно российской статистики, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596
abu_vgrobu 09 октября 2018 | 12:59
По предварительным данным, авария произошла из-за проезда по мосту большегрузного автомобиля.
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Чушь. Не этот грузовик, так другой.. Пролсто рекмонтировать нужно вовремя, а не воровать деньги да по сириям рассылать на их восстановления..
vasyakirin 09 октября 2018 | 13:02
По предварительным данным, авария произошла из-за проезда по мосту большегрузного автомобиля.
А при чем тут халатность?