Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили из-за обрушения моста в Приамурье. На железную дорогу упали два пролёта сооружения, связывающего две части города Свободный. Движение поездов остановлено.

По предварительным данным, авария произошла из-за проезда по мосту большегрузного автомобиля. Водитель грузовика сейчас находится в больнице.