Участники массовых протестов в столице Ингушетии отказались вести переговоры с главой республики Юнус-беком Евкуровым
Об этом МБХ-медиа сообщил член оргкомитета акции правозащитник Магомет Муцольгов. По его словам, Евкуров не делает ничего, чтобы услышать людей. При этом распоряжается республикой, как собственностью.
Глава Ингушетии ранее обвинил организаторов митинга в провокации и при этом подчеркнул готовность к диалогу со всеми недовольными.
Комментарии12
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andrewm 09 октября 2018 | 12:35
Похоже, Евкуров хочет на пенсию...
pattrick 09 октября 2018 | 12:47
Об этом МБХ-медиа сообщил член оргкомитета акции правозащитник Магомет Муцольгов...
Видите? Для этих протестантов территории только повод, который должен послужить в деле свержения Ю.Евкурова и перераспределению денежных потоков из рук одних групп в руки других. Короче, это ингушский рейдерский захват, а не политический кризис.
imamilov 09 октября 2018 | 12:55
pattrick: С человеком, узурпировавшим власть, как и с террористом переговоры можно вести только о сдаче. И да, мы за перераспределение денежного потока из необъятных карманов Евкурова обратно в бюджеты Ингушетии и Федеральный! Хотя, Вы и без меня это знаете, пишите ерунду по службе наверное...
pattrick 09 октября 2018 | 13:10
imamilov:
Сейчас скинут Юнуса Евкурова, выберут на его место Магомета Муцульгова и перечисляемые в Ингушетию федеральные деньги попадут в бюджет республики, нетронутые и не распиленные? Вот такие простодыры как ты, опоганили демократию в России. Наивняк, мля.
huyt 09 октября 2018 | 12:36
А где нацгвардия и полицаи? Почему не разгоняют незаконную акцию? Или только и способны старушек и студентов-очкариков в Москве на Пушкинской площади винтить в автозаки?
melafon82 09 октября 2018 | 12:51
huyt: А где нацгвардия и полицаи? Почему не разгоняют незаконную акцию?
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Ну да, ищи дурака за 4 сольдо, там у каждого жителя в сарае, рядом с лопатами и вилами, калаш висит, а то и ещё чего покруче.
alexakimfaa 09 октября 2018 | 12:52
huyt: Вы не в курсе?..На днях СМИ сообщали,что ингушские бойцы ОМОНа вместе с протестующими молятся на главной площади...А это уже меняет дело...
nns33 09 октября 2018 | 13:09
huyt: А где нацгвардия и полицаи? ===== Их полиция молится вместе с протестуюшими. Вот так! )))
alexeycapitan 09 октября 2018 | 12:38
Как где буза, так везде в оргкомитете правозащитники. Теперь понятно почему у власти к ним такое отношение. Заслужили.
timwlad91 09 октября 2018 | 12:55
Участники массовых протестов в столице Ингушетии отказались вести переговоры с главой республики Юнус-беком Евкуровым
Об этом МБХ-медиа сообщил член оргкомитета акции правозащитник Магомет Муцольгов. По его словам, Евкуров не делает ничего, чтобы услышать людей. При этом распоряжается республикой, как собственностью.
Глава Ингушетии ранее обвинил организаторов митинга в провокации и при этом подчеркнул готовность к диалогу со всеми недовольными.
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Ну вообще то когда либералы правозащитники говорят ,что их не слышат и власть управляет как помещик и рабовладелец,то это означает,что либеральная оппозиция не идёт ни на какие переговоры по той причине ,что не получили откат за согласие по этому договору между Чечнёй и Ингушетий о новых границах между республиками.
Так что протестующие это тот же рэкет против властей в целях пиратской наживы от любых сделок которые заключают главы регионов.
По ому и говорилось,всех под административные арест на 30 суток,если оказали сопротивление,то лагерь поселение.
nns33 09 октября 2018 | 12:57
Не удивляет,что отказались говорить с Евкуровым. Евкуров понимает,что он и РАК---разные весовые категории,поэтому дал согласие на присоединение ингушской земли к Чечне. Он-то дал,да люди не согласны. Нежданчик! По-тихому не получилось.
sbk 09 октября 2018 | 12:58
Ингуши - это народ, а не население.
Трудно с ними.