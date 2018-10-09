Неизвестные подожгли редакцию агентства «ФАН» в Петербурге
Это издание, известное как «фабрика троллей», принадлежит миллиардеру и так называемому «повару Путина» Евгению Пригожину.
Нападавший сначала разбил камнем окно редакции на первом этаже, затем разлил зажигательную смесь, после чего ее поджог. Инцидент произошел около трех часов ночи. В это время в офисе «Федерального агентства новостей» находились три человека. Как уточняет Фонтанка.ру, все они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. Сотрудники издания обратились за помощью к охране бизнес-центра, которая и потушила возгорание. Сам же преступник скрылся.
ФАН, которое также называют «фабрикой троллей», входит в медиахолдинг миллиардера Евгения Пригожина. По данным СМИ, бизнесмен, известный как «путинский повар», также спонсирует частную-военную компанию «Вагнер».
Это не первое нападение на ФАН. Два года назад в редакцию уже бросали бутылки с зажигательной смесью.
Комментарии14
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kottigr1 09 октября 2018 | 12:34
Народ России будет отлавливать пригожинских писарчуков и бить по их наглым, лживым кудрям ?
pattrick 09 октября 2018 | 12:39
Неизвестные подожгли редакцию агентства «ФАН» в Петербурге. Это издание, известное как «фабрика троллей», принадлежит миллиардеру и так называемому «повару Путина» Евгению Пригожину...
Сами наверное подожгли, а всё свалят на боевиков Бори Кролика и Максима Резника, чтобы перед выборами губернатора Санкт-Петербурга, устроить в городе еврейские погромы.
tvitov66 09 октября 2018 | 12:47
Не зря говорят что на воре и шапка горит
luger_max_otto 09 октября 2018 | 12:54
Небось со своими троллями не расплатились. Вон, pattrick уже говорит, на кого спишут.
matsuvi 09 октября 2018 | 13:00
pattrick: А ты то целый, хвост не подгорел?
huyt 09 октября 2018 | 12:40
kottigr1: Не следовало это делать так как это нарушение закона. Хотя я лично отношусь отрицательно к троллям пригожинским, которые и тут на этом форуме уже всем давно надоели.
varlam59 09 октября 2018 | 12:40
kottigr1:
Ты, бандеровская нечисть, не примазывайся к народу России. Коктейли Молотова, как известно, используют только тебе подобные. Вы не только офисы, но и людей жгли и снова готовы сжечь, Упыри.
kottigr1 09 октября 2018 | 12:42
varlam59: Так вот ты какой.. ! .. Мальчик в трусиках, прибитый к доске с объявлениями...
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 12:52
kottigr1: Тебе бандеровскому пидару слово не давали, беги подмывай свою загаженную задницу, смазывай анус вазелином и жди очередного клиента.
varlam59 09 октября 2018 | 13:12
kottigr1: Вот видишь, кроме бреда, ответить тебе нечем.
Поджигатель хренов.
efilika 09 октября 2018 | 13:06
kottigr1: лучше бы отщелкали сотрудников - "своих героев" мы должны узнавать по морде лица.
chnch 09 октября 2018 | 12:39
Ну что, платные, рады, что хомячки кончились?
vatarasha 09 октября 2018 | 12:40
Дэмонов решил изгнать, устал 18 веков терпеть
piter_ug 09 октября 2018 | 12:51
Скорее всего путриотам недоплатили за понос.
Они и обиделись.