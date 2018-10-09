Неизвестные подожгли редакцию агентства «ФАН» в Петербурге

Это издание, известное как «фабрика троллей», принадлежит миллиардеру и так называемому «повару Путина» Евгению Пригожину.

Нападавший сначала разбил камнем окно редакции на первом этаже, затем разлил зажигательную смесь, после чего ее поджог. Инцидент произошел около трех часов ночи. В это время в офисе «Федерального агентства новостей» находились три человека. Как уточняет Фонтанка.ру, все они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. Сотрудники издания обратились за помощью к охране бизнес-центра, которая и потушила возгорание. Сам же преступник скрылся.

ФАН, которое также называют «фабрикой троллей», входит в медиахолдинг миллиардера Евгения Пригожина. По данным СМИ, бизнесмен, известный как «путинский повар», также спонсирует частную-военную компанию «Вагнер».

Это не первое нападение на ФАН. Два года назад в редакцию уже бросали бутылки с зажигательной смесью.