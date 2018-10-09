Поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева будет рассмотрено комитетом РФС по этике
Заседание пройдёт в ближайшее время, передаёт «Интерфакс».
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня сообщил, что изучает возможности расторжения контракта с Мамаевым. На него точно будут наложены санкции, в частности, штраф и отстранение от тренировок. Что касается футбольного клуба «Зенит», то накануне он осудил поведение своего игрока.
Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками драки в центре Москвы, в результате которого в больницу попал чиновник Минпромторга. Есть сведения, что футболисты участвовали в ещё одном конфликте – у гостиницы «Пекин», где нанесли травмы водителю телеведущей федерального канала. Сейчас эту информацию проверяет полиция.
Комментарии9
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pattrick 09 октября 2018 | 12:35
Поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева будет рассмотрено комитетом РФС по этике...
РФС пусть делает что хочет, а прокуратура должна возбудить уголовное дело по статье №213 Хулиганство. Это тяжкая статья.
doxerom 09 октября 2018 | 12:39
Какая еще этика. Два юных ублюдка, какие-то сраные пинатели мячика, оборзевшивые от вседозволенности и халявного бабла по которым плачет кутузка... О чем речь...
point3d 09 октября 2018 | 12:44
Поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева заслуживает медали Герой России.
frobnule 09 октября 2018 | 12:56
point3d: заслужили, адназначно, но... Не афишируя, отдельным закрытым списком. Чтобы население не знало о своих Героях и зря не волновалось.
cromwel 09 октября 2018 | 12:47
С катушек слетели от вседозволенности. Надо бы таких за решетку.
belovnikita 09 октября 2018 | 12:52
Какая этика? Сажать надо этих уголовных преступников!
vlabumur 09 октября 2018 | 12:54
Двушечку!
belovnikita 09 октября 2018 | 12:58
vlabumur: десятков лет. Каждому из кривоногой организованной группы
ft18 09 октября 2018 | 13:02
Два кривоногих отморозка-миллионера, виртуозно пинающих людей вместо мяча.