Поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева будет рассмотрено комитетом РФС по этике...

Заседание пройдёт в ближайшее время, передаёт «Интерфакс».



Футбольный клуб «Краснодар» сегодня сообщил, что изучает возможности расторжения контракта с Мамаевым. На него точно будут наложены санкции, в частности, штраф и отстранение от тренировок. Что касается футбольного клуба «Зенит», то накануне он осудил поведение своего игрока.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками драки в центре Москвы, в результате которого в больницу попал чиновник Минпромторга. Есть сведения, что футболисты участвовали в ещё одном конфликте – у гостиницы «Пекин», где нанесли травмы водителю телеведущей федерального канала. Сейчас эту информацию проверяет полиция.