Эксперт: Возможное изменение Конституции РФ может быть частью стратегии президента по подготовке транзита власти

Возможное изменение Конституции РФ может быть частью стратегии президента России Владимира Путина по подготовке транзита власти. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Не имея внятной схемы транзита власти, запускать такую реформу без внятной цели было бы немного рискованно. Иначе это выглядело бы как спонтанная реакция на проблемный единый день голосования в ряде регионов в сентябре, а не элемент какой-то стратегии и подготовки транзита власти», — сказал он.

Политолог также отметил, что для изменения Конституции президенту необходимо будет преодолеть сильный психологический барьер.

Виноградов подчеркнул, что в связи с предыдущим изменением Конституции в России не возникло протестной мобилизации общества несмотря на распространенное скептическое отношение к реформе. Однако, по его словам, это частично связано с надеждами, возлагаемыми частью российского общества на президентство Дмитрия Медведева, а также смещением внимания международного сообщества на другие инициативы российского правительства.

Сегодня в политическом телеграм-канале «Незыгарь» появилось сообщение о возможности проведения президентов РФ В.Путиным конституционной реформы, приуроченной к 25-летию Конституции. Неназванный источник сообщил, что может быть создана новая конституционная модель власти и инициированы досрочные выборы президента РФ.