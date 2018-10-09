Эксперт: Возможное изменение Конституции РФ может быть частью стратегии президента по подготовке транзита власти
Возможное изменение Конституции РФ может быть частью стратегии президента России Владимира Путина по подготовке транзита власти. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Не имея внятной схемы транзита власти, запускать такую реформу без внятной цели было бы немного рискованно. Иначе это выглядело бы как спонтанная реакция на проблемный единый день голосования в ряде регионов в сентябре, а не элемент какой-то стратегии и подготовки транзита власти», — сказал он.
Политолог также отметил, что для изменения Конституции президенту необходимо будет преодолеть сильный психологический барьер.
Виноградов подчеркнул, что в связи с предыдущим изменением Конституции в России не возникло протестной мобилизации общества несмотря на распространенное скептическое отношение к реформе. Однако, по его словам, это частично связано с надеждами, возлагаемыми частью российского общества на президентство Дмитрия Медведева, а также смещением внимания международного сообщества на другие инициативы российского правительства.
Сегодня в политическом телеграм-канале «Незыгарь» появилось сообщение о возможности проведения президентов РФ В.Путиным конституционной реформы, приуроченной к 25-летию Конституции. Неназванный источник сообщил, что может быть создана новая конституционная модель власти и инициированы досрочные выборы президента РФ.
Комментарии10
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kottigr1 09 октября 2018 | 12:27
Конституцию России окончательно хотят превратить в половую тряпку...
vasyakirin 09 октября 2018 | 12:32
kottigr1: К стати, если изменяют Конституцию(а не поправки вносят), разве это не предполагает референдум, и перевыборы всех ветвей власти?
skull____ 09 октября 2018 | 12:34
kottigr1: Котик, хочешь на что угодно поспорим, что " Незыгарь" всю эту новость высосал сам знаешь откуда?)))
ivar1964 09 октября 2018 | 12:50
kottigr1: Она и сейчас стоит не много.
abu_vgrobu 09 октября 2018 | 12:29
И что ж это за Конституция , если её каждое обосравшееся существо под себя менять будет ?..
ft18 09 октября 2018 | 12:39
Предстоит окончательная трансформация в фашистское государство?
anemon 09 октября 2018 | 12:44
Любое изменение конституции - через референдум!
doxerom 09 октября 2018 | 12:47
А как же "ну тупые" пиндосы 200 лет не меняющие конституцию. Что это за конституция если каждое чмо рисует в ней все что хочет, а потом ею же и подтирается.
piter_ug 09 октября 2018 | 12:47
Какой-такой транзит?
Весь транзит через Гаагу.
askol2016 09 октября 2018 | 13:07
Плешивый готовит запасной аэродром, надеясь уйти от суда по всем его преступлениям