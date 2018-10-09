Cуд вернул в прокуратуру дело студентки Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих

Поводом для ее преследования служили картинки в соцсети «Вконтакте».

Индустриальный суд Барнаула отказался полностью прекратить дело, как того ранее требовала защита Мотузной. Впрочем, ходатайство адвоката студентки Алексея Бушманова о возвращении материалов в прокуратуру поддержал и прокурор. Суд согласился с тем, что умысел в публикации экстремистских картинок в соцсети «Вконтакте» не доказан, а значимых последствий после таких действий не наступило. По мнению Бушманова, дело против Мотузной будет закрыто после изучения «новых обстоятельств». Само ходатайство о его возвращении в прокуратуру было подано после постановления пленума Верховного суда, который разрешил судам прекращать дела об экстремизме, если они возбуждены необоснованно. Кроме того, отметил Бушманов, уже в ближайший понедельник истечет срок давности обвинения против Мотузной в оскорблении чувств верующих.

Напомним, дело против барнаульской студентки было возбуждено в мае. Тогда сотрудники Центра «Э» пришли к ней с обыском и изъяли компьютер и телефон. Поводом для возбуждения дела против Мотузной послужили картинки на тему религии за 2015 год.