Александр Мишкин – настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова»
Александр Мишкин – настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова», которого британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери. Это выяснилось в ходе совместного расследования издания Insider и группы Billingcat. Другие подробности будут представлены общественности сегодня во второй половине дня, рассказал «Эху» шеф-редактор Insider Роман Доброхотов.
Ранее было установлено, что вторым подозреваемым в отравлении Скрипалей является сотрудник ГРУ Анатолий Чепига.
Комментарии19
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testmeter 09 октября 2018 | 12:09
Поражает тупость Путина, который предъявил миру "настоящих" Петрова и Боширова, а теперь не допирает своей балдой, что нужно скорее предъявить "настоящих" Чепигу и Мишкина, чтобы убедить хотя-бы рассейскую быдловату в том, что англичане снова врут
ivfn 09 октября 2018 | 12:23
testmeter:
А что предъявлят издание Insider и группа Billingcat,? Липовые права ,
Почему водительские права принадлежащие якобы сотруднику ГРУ Анатолию Чепиге, который еще и Боширов, являются обыкновенной подделкой? . И почему эту фальшивку не рискнули публиковать Bellingcat и The Insider, а отдали эту честь своей дочерней структуре
Вы знаете что это за структура Conflict Intelligence Team. Правильно Это Лелик,вернее его програмист из ФБК. Дебил конченый.
Почему на паспорте якобы врача ГРУ Алекесандра Мишкина, который, по информации Bellingcat и The Insider, и есть тот самый Александр Петров, на фотографии голова объекта выходит за паспортные рамки, а текст фамилии написан разными шрифтами? Такого ведь не бывает.
ИТД и ИТД и ИТД и ИТД
huyt 09 октября 2018 | 12:33
ivfn: Британские власти сработали плохо раз предполагаемые преступники Петров и Баширов сумели по фальшивым документам приехать и уехать из страны.
ivfn 09 октября 2018 | 12:50
huyt:
Документы может были и нормальные. Вот то что нам кажут Bellingcat и The Insider,это липа.
Вот здесь гляньте о правах Чепиги
//Здравствуй, фейк! «Расследователи» дела Скрипаля подделали права «Чепиги – Боширова»//
https://oleglurie-new.livejournal.com/357770.html
varlam59 09 октября 2018 | 12:26
testmeter: Англичане снова врут
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Конечно врут. Смертоносный "Новичок" который не убивает, похищение и укрывательство Скрипалей, которых боятся предъявить даже собственным журналистам - уже этого достаточно для того что бы даже вашу антироссийскую быдловатую нечисть убедить в великобреханском вранье, клевете и провокации. Но вы не признаетесь, что понимаете. У вас русофобская моча в головах.
dorin1987 09 октября 2018 | 12:47
_: /Конечно врут./ - Точно, это же англичане говорили, что эти два пустоголовых клоуна - гражданские, да?
/"Новичок" который не убивает/ - А насчет кого тогда царек РФ быдловато шутил (ну, как всегда), про "очистку"?
/русофобская / - Что за дебильное словецо? Определение дайте-ка, м?
varlam59 09 октября 2018 | 12:58
dorin1987: Никаких шуток. Скрипаль прямо назван предателем и подонком. Что есть факт.
Смертоносный "Новичок" который не убивает, неопровержимое доказательство вранья британцев. Скрипалей прячут от прессы и российского консула - тоже факт. Есть что скрывать.
Слово "очистка" ничего не значит. Если бы хотели очистить мир от подонка, то сделали бы это без шума и пыли, который устроили британские провокаторы.
А русофобия как известно, это ненависть к России и русским. Попробуйте доказать что это что-то другое. Посмеёмся.
dorin1987 09 октября 2018 | 13:11
_: /Никаких шуток./ - Т.е. про "очистку" - это царек РФ серьезно?
/ прямо назван предателем и подонком./ - Мусорный диалектец царька РФ всем давно известен.
/Скрипалей прячут ... - тоже факт. / - Нет, ибо доказать Вам то, что не он сам прячется нечем.
/Слово "очистка" ничего не значит. / - Вы уже решитесь - "никаких шуток", или "не значит". Или царек РФ - просто балабол?
/сли бы хотели очистить мир от подонка, то сделали бы это / - 1. Вы признаете убийство нормой? 2. Вряд ли, ибо криволапость петровых-васечкиных на лицо)
/русофобия как известно, это ненависть к России и русским/ - Я к России и россиянам ("руССкость" - такое же дебильное словецо, как и русофобия) отношусь прекрасно. А режиму царька РФ и РФ желаю подохнуть в муках. Это как, русофобия?
andreyoo 09 октября 2018 | 12:44
testmeter: Поражает тупость Путина, который предъявил миру "настоящих" Петрова и Боширова, а теперь не допирает своей балдой, что нужно скорее предъявить "настоящих" Чепигу и Мишкина
--- Поражает тупость юзера по крикухе testmeter!
Потому как Петрова и Боширова обвинил (уж справедливо или нет), но СкотландЯрд.
А фамилии Чепиги и Мишина назвали некие столь же неведомые Белингкэты и т.п.
Ты действительно считаешь, что государство каждый бред каждого дебила комментировать должно?
А завтра Белингкэты еще чьи-н. фамилии назовут, может даже несуществующие. И хомячки вроде тебя станут требовать и их предъявить?
dorin1987 09 октября 2018 | 12:49
_: /обвинил (уж справедливо или нет), но СкотландЯрд. / - Ссылочку дайте-ка, по которой Вы так смело расписываетесь за "СкотландЯрд"? Или "не мешки ворочать"?
andreyoo 09 октября 2018 | 13:00
dorin1987: Ссылочку дайте-ка, по которой Вы так смело расписываетесь за "СкотландЯрд"?
--- Тпрррру! Я полагал, человек, который берет на себя смелость комментить некие события, в курсе хотя бы основных фактов.
Знаешь, только признание в тяжелой черепно-мозговой травме, перенесенной в детстве может служить для тебя оправдание столь грустной просьбы.
Советую набрать в любом поисковике слова "петров боширов скотланд ярд" и на вывалившейся страницы ткнуть в любую ссылку.
Извини, сам приводить не буду по причине обилия.
grazschdanin 09 октября 2018 | 12:21
Ну и кому Скотланд-Ярд предъявил обвинение? Мишкину или Петрову?
testmeter 09 октября 2018 | 12:24
grazschdanin: Во, одно уже вылезло
grazschdanin 09 октября 2018 | 12:52
testmeter: Фу... как некрасиво Вы себя ведёте...
Так кому Скотланд-Ярд предъявил обвинение? Мишкину или Петрову?
ivfn 09 октября 2018 | 12:53
grazschdanin:
//Ну и кому Скотланд-Ярд предъявил обвинение? Мишкину или Петрову?//
Видимо для страховки обоим.
satttana_perrrrkele 09 октября 2018 | 12:28
посмотрел я на фото этого доХтура Мишкина, а затем сравнил его с фото Йозефа Менгеле. Так вот, у последнего, скорее можно предположить наличие доброты и человеколюбие (про образованность даже говорить не приходится)
andreyoo 09 октября 2018 | 12:48
satttana_perrrrkele: ... сравнил его с фото Йозефа Менгеле. Так вот, у последнего, скорее можно предположить наличие доброты и ...
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Да-да. А есть еще такой поц по фамилии Гозман, так ему вообще эсэсовцы нравятся, форма у них красивая.
ivfn 09 октября 2018 | 12:55
satttana_perrrrkele:
Мужик ,что то тебя урода ,колбасит с утра. Не пора ли раскумариться
srk2658lu 09 октября 2018 | 12:43
Да нашли мы их. Гражданские они обычные, сказал дядя ПутЫн.