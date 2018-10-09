«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу
Владимир Путин может инициировать конституционную реформу. Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь». По его данным, такую возможность осторожно допускают информированные источники. Они отмечают, что реформа может начаться в канун 25-летия Конституции России. Она позволит создать новую модель власти и инициировать проведение досрочных выборов президента.
Власть должна предоставить серьёзные обоснования для конституционной реформы, в противном случае это будет выглядеть, как проявление слабости, сказал «Эху» политолог Михаил Виноградов.
Виноградов отметил, что изменения Конституции, которые были осуществлены при Дмитрии Медведеве, не привели к усилению протестной активности.
Комментарии34
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gvs 09 октября 2018 | 12:08
По новой конституции власть президента будет пожизненной и наследуемой. )))
vasyakirin 09 октября 2018 | 12:18
gvs: А что, теперь покушение на конституционный строй уже не экстремизм?
gadbatat 09 октября 2018 | 12:34
vasyakirin:
а кто будет защищать конституцию? золотов или пенсы?
не смешите мои пейсы.
vikwlad 09 октября 2018 | 13:07
Путин вспоминает о Конституции только тогда, когда он хочет её изменить под себя любимого.
ivar1964 09 октября 2018 | 12:34
vasyakirin: Нет, если покушается гарант.
nikvol 09 октября 2018 | 13:04
vasyakirin: А что, теперь покушение на конституционный строй уже не экстремизм?
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А где Вы нашли покушение? Страна имеет полное право менять конституцию, отменять, принимать новую.
luger_max_otto 09 октября 2018 | 12:21
Ну да, Путин хочет сделать новую невыборную должность с абсолютной властью и оставить президенту- скорее всего, Медведеву право отвечать за все путинские авантюры.
drgonish 09 октября 2018 | 12:26
gvs:
Зря штоле либералы плакали о "России, которую мы потеряли"?
kryimzdick 09 октября 2018 | 12:36
gvs: Наследование по завещанию или родству? Это большая разница. Тем более, что отпрысков, могущих продолжить династию, у Путина нету.
apels 09 октября 2018 | 12:51
kryimzdick: Отпрыски есть. Как минимум двое дочерей и внуки:) Престолонаследие не обязательно по мужской линии.
mmm_333 09 октября 2018 | 12:10
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 12:10
Единственным обоснованием для любых изменений в Конституции является желание нацдилера.
После беспрепятственного пенсионного грабежа он убедился, что может делать с покорным народонаселением и страной всё, что пожелает.
vlabumur 09 октября 2018 | 12:17
Девиз на весь период правления Путина и К*
«В общем все хорошо, но боюсь, как бы не стало еще лучше!»(с)
dekadik 09 октября 2018 | 12:18
да ничего этот старец уже не реформирует
varlam59 09 октября 2018 | 12:20
Конституцию писали амениканцы. Её давно пора поменять. Конституция должна гарантировать отсутствие несправедливости и безмерного обогащения жадных эгоистов. В стране денег и богатства выше крыши, но работают эти богатсва тол ко на кучку буржуев из чиновничества и бизнеса. Разве это нормально? Писанная американцами Конституция несправедливость не запрещает. Служит только богачам. Отвратительное безобразие.
Лично я поддерживаю проведение досрочных президентских выборов. Если бы они прошли в следующее воскресенье, то победил бы кандидат от коммунистов.
kryimzdick 09 октября 2018 | 12:37
varlam59: Конституция должна гарантировать отсутствие несправедливости и безмерного обогащения жадных эгоистов.
Это вы с налоговым кодексом путаете. Впендюрить налог на богатых 80% как во Франции, и никаких эгоистов не будет
varlam59 09 октября 2018 | 12:44
kryimzdick: Судя по массовым протестам французов, по их забастовкам и демонстрациям против несправедливости, они с вами не согласны. Одним повышением налогов богатых не образумить.
chapter_2 09 октября 2018 | 12:48
kryimzdick: Эгоистов точно не будет, но не будет и экономического роста.
Уравниловка свела СССР в могилу!
varlam59 09 октября 2018 | 13:06
chapter_2: Ничего подобного. СССР угробили конкретные люди. Один устроил перестроку, а другой Беловежский сговор. А народ на референдуме в большинстве голосовал за сохранение Союза.
Что касается уравниловки, то это словоблудие буржуйской пропаганды. В мире всего достаточно для всех, что бы жить одной семьёй и никому ни в чём не нуждаться. У вас в семье есть разделение на имущих и неимущих? Когда одни обедают, другие после их обеда объедки доедают? Плохой пример для человечества.
nernerr 09 октября 2018 | 12:52
varlam59: Хорошую конституцию они вам подсунули, можно на сколько угодно сроков ходить, почему себе такие удобства не взяли? ;)))))))
varlam59 09 октября 2018 | 13:08
nernerr: Так ведь под свою марионетку Ельцина писали и ему подобных в будущем. Если бы они знали, что Ельцину на смену придёт неподконтрольный Путин...
nik213 09 октября 2018 | 13:09
varlam59: Ты, былинушка, хорошо и правильно сказал. Только причем тут американцы?
drgonish 09 октября 2018 | 12:23
{Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу]
Подозреваю, что в 55 статье подредактируют пункт 2. А то как-то пенсионную реформу проводить неудобно, наверное. :)
ulagai 09 октября 2018 | 12:24
Это всё глупости.Какие досрочные выборы?Наш "отец и учитель"будет править до последнего россиянина.
kochar 09 октября 2018 | 12:33
Как бы они не преподнесли эту реформу, финал всего один .
"До посинения или ногами вперёд"
Все другие варианты те же,только тоже самое силком.
chapter_2 09 октября 2018 | 12:33
Не думаю, что В.Путина не устраивает действующая Конституция РФ. По этой конституции у него прав даже больше, чем было у самодержца Николая II.
varlam59 09 октября 2018 | 12:48
chapter_2: Ну что Вам, жалко что ши? Пусть информация подтвердится и пройдут досрочные выборы президента. Победит кандидат от коммунистов. Только что прошедшие выборы и не состоявшиеся в Приморье говорят именно об этом. Пенсионная реформа Путину и его буржуям выходит боком.
nik213 09 октября 2018 | 13:13
varlam59: Победит кандидат от коммунистов.
Даже не мечтай! Училки и прочие бюджетницы в избиркомах опять покорно сделают всё, чтобы победил плешивый.
nernerr 09 октября 2018 | 12:56
chapter_2: Он белеет за Россию и понимает, что он не вечен и поэтому ЕГО власть должна передаваться по наследству. ;))))))
srk2658lu 09 октября 2018 | 12:41
//Власть должна предоставить серьёзные обоснования для конституционной реформы//
Кому, перед кем власть отчитывается?
kunst54 09 октября 2018 | 12:49
"Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы конституцию взять и отменить"...
apels 09 октября 2018 | 12:49
Престолонаслетие? Или закрепить в Конституции правящей партии ЕдРа.
sbk 09 октября 2018 | 13:03
Кроме пожизненного труда рабом на галерах ждать-то нечего...
nik213 09 октября 2018 | 13:07
Плешивый царек так и прет буром на пожизненную власть.