«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу

Владимир Путин может инициировать конституционную реформу. Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь». По его данным, такую возможность осторожно допускают информированные источники. Они отмечают, что реформа может начаться в канун 25-летия Конституции России. Она позволит создать новую модель власти и инициировать проведение досрочных выборов президента.

Власть должна предоставить серьёзные обоснования для конституционной реформы, в противном случае это будет выглядеть, как проявление слабости, сказал «Эху» политолог Михаил Виноградов.

Виноградов отметил, что изменения Конституции, которые были осуществлены при Дмитрии Медведеве, не привели к усилению протестной активности.