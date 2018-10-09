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Эксклюзив Эха 12:00, 09 октября 2018

«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу

Владимир Путин может инициировать конституционную реформу. Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь». По его данным, такую возможность осторожно допускают информированные источники. Они отмечают, что реформа может начаться в канун 25-летия Конституции России. Она позволит создать новую модель власти и инициировать проведение досрочных выборов президента.

Власть должна предоставить серьёзные обоснования для конституционной реформы, в противном случае это будет выглядеть, как проявление слабости, сказал «Эху» политолог Михаил Виноградов.

Виноградов отметил, что изменения Конституции, которые были осуществлены при Дмитрии Медведеве, не привели к усилению протестной активности.

Комментарии

34

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gvs 09 октября 2018 | 12:08

По новой конституции власть президента будет пожизненной и наследуемой. )))

vasyakirin 09 октября 2018 | 12:18

gvs: А что, теперь покушение на конституционный строй уже не экстремизм?

gadbatat 09 октября 2018 | 12:34

vasyakirin:
а кто будет защищать конституцию? золотов или пенсы?
не смешите мои пейсы.

vikwlad 09 октября 2018 | 13:07

Путин вспоминает о Конституции только тогда, когда он хочет её изменить под себя любимого.

ivar1964 09 октября 2018 | 12:34

vasyakirin: Нет, если покушается гарант.

nikvol 09 октября 2018 | 13:04

vasyakirin: А что, теперь покушение на конституционный строй уже не экстремизм?
==================
А где Вы нашли покушение? Страна имеет полное право менять конституцию, отменять, принимать новую.

luger_max_otto 09 октября 2018 | 12:21

Ну да, Путин хочет сделать новую невыборную должность с абсолютной властью и оставить президенту- скорее всего, Медведеву право отвечать за все путинские авантюры.

drgonish 09 октября 2018 | 12:26

gvs:


Зря штоле либералы плакали о "России, которую мы потеряли"?

kryimzdick 09 октября 2018 | 12:36

gvs: Наследование по завещанию или родству? Это большая разница. Тем более, что отпрысков, могущих продолжить династию, у Путина нету.

apels 09 октября 2018 | 12:51

kryimzdick: Отпрыски есть. Как минимум двое дочерей и внуки:) Престолонаследие не обязательно по мужской линии.

mmm_333 09 октября 2018 | 12:10

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 12:10


Единственным обоснованием для любых изменений в Конституции является желание нацдилера.
После беспрепятственного пенсионного грабежа он убедился, что может делать с покорным народонаселением и страной всё, что пожелает.

vlabumur 09 октября 2018 | 12:17

Девиз на весь период правления Путина и К*

«В общем все хорошо, но боюсь, как бы не стало еще лучше!»(с)

dekadik 09 октября 2018 | 12:18

да ничего этот старец уже не реформирует

varlam59 09 октября 2018 | 12:20

Конституцию писали амениканцы. Её давно пора поменять. Конституция должна гарантировать отсутствие несправедливости и безмерного обогащения жадных эгоистов. В стране денег и богатства выше крыши, но работают эти богатсва тол ко на кучку буржуев из чиновничества и бизнеса. Разве это нормально? Писанная американцами Конституция несправедливость не запрещает. Служит только богачам. Отвратительное безобразие.
Лично я поддерживаю проведение досрочных президентских выборов. Если бы они прошли в следующее воскресенье, то победил бы кандидат от коммунистов.

kryimzdick 09 октября 2018 | 12:37

varlam59: Конституция должна гарантировать отсутствие несправедливости и безмерного обогащения жадных эгоистов.
Это вы с налоговым кодексом путаете. Впендюрить налог на богатых 80% как во Франции, и никаких эгоистов не будет

varlam59 09 октября 2018 | 12:44

kryimzdick: Судя по массовым протестам французов, по их забастовкам и демонстрациям против несправедливости, они с вами не согласны. Одним повышением налогов богатых не образумить.

chapter_2 09 октября 2018 | 12:48

kryimzdick: Эгоистов точно не будет, но не будет и экономического роста.

Уравниловка свела СССР в могилу!

varlam59 09 октября 2018 | 13:06

chapter_2: Ничего подобного. СССР угробили конкретные люди. Один устроил перестроку, а другой Беловежский сговор. А народ на референдуме в большинстве голосовал за сохранение Союза.
Что касается уравниловки, то это словоблудие буржуйской пропаганды. В мире всего достаточно для всех, что бы жить одной семьёй и никому ни в чём не нуждаться. У вас в семье есть разделение на имущих и неимущих? Когда одни обедают, другие после их обеда объедки доедают? Плохой пример для человечества.

nernerr 09 октября 2018 | 12:52

varlam59: Хорошую конституцию они вам подсунули, можно на сколько угодно сроков ходить, почему себе такие удобства не взяли? ;)))))))

varlam59 09 октября 2018 | 13:08

nernerr: Так ведь под свою марионетку Ельцина писали и ему подобных в будущем. Если бы они знали, что Ельцину на смену придёт неподконтрольный Путин...

nik213 09 октября 2018 | 13:09

varlam59: Ты, былинушка, хорошо и правильно сказал. Только причем тут американцы?

drgonish 09 октября 2018 | 12:23

{Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу]

Подозреваю, что в 55 статье подредактируют пункт 2. А то как-то пенсионную реформу проводить неудобно, наверное. :)

ulagai 09 октября 2018 | 12:24

Это всё глупости.Какие досрочные выборы?Наш "отец и учитель"будет править до последнего россиянина.

kochar 09 октября 2018 | 12:33

Как бы они не преподнесли эту реформу, финал всего один .
"До посинения или ногами вперёд"
Все другие варианты те же,только тоже самое силком.

chapter_2 09 октября 2018 | 12:33

Не думаю, что В.Путина не устраивает действующая Конституция РФ. По этой конституции у него прав даже больше, чем было у самодержца Николая II.

varlam59 09 октября 2018 | 12:48

chapter_2: Ну что Вам, жалко что ши? Пусть информация подтвердится и пройдут досрочные выборы президента. Победит кандидат от коммунистов. Только что прошедшие выборы и не состоявшиеся в Приморье говорят именно об этом. Пенсионная реформа Путину и его буржуям выходит боком.

nik213 09 октября 2018 | 13:13

varlam59: Победит кандидат от коммунистов.
Даже не мечтай! Училки и прочие бюджетницы в избиркомах опять покорно сделают всё, чтобы победил плешивый.

nernerr 09 октября 2018 | 12:56

chapter_2: Он белеет за Россию и понимает, что он не вечен и поэтому ЕГО власть должна передаваться по наследству. ;))))))

srk2658lu 09 октября 2018 | 12:41

//Власть должна предоставить серьёзные обоснования для конституционной реформы//
Кому, перед кем власть отчитывается?

kunst54 09 октября 2018 | 12:49

"Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы конституцию взять и отменить"...

apels 09 октября 2018 | 12:49

Престолонаслетие? Или закрепить в Конституции правящей партии ЕдРа.

sbk 09 октября 2018 | 13:03

Кроме пожизненного труда рабом на галерах ждать-то нечего...

nik213 09 октября 2018 | 13:07

Плешивый царек так и прет буром на пожизненную власть.

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