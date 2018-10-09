Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев могли стать участниками ещё одного конфликта
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли стать участниками ещё одного конфликта. Незадолго до драки с чиновником в столичном кафе, футболисты со своей компанией избили еще одного человека.
По информации телеграм-канала Mash, около 7-ми утра в понедельник, футболисты и их друзья вышли из столичного стриптиз-клуба и начали пинать машины, находившиеся на парковке. Как и в ситуации в кафе, нашёлся человек, сделавший молодым людям замечание. Отмечается, что прохожего повалили на землю и избивали ногами, пробив голову. В настоящее время молодой человек из Белоруссии с черепно-мозговой травмой находится в реанимации.
Тем временем у избитого в кафе главы департамента Минпромторга Дениса Пака диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Как заявил в интервью «Коммерсанту» адвокат потерпевшего Геннадий Удудян, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Однако сторона защиты будет добиваться переквалифицирования дела на «Хулиганство».
Адвокат также исключил возможность договориться в досудебном порядке. «Данные деяния должны быть наказаны по всей строгости закона – отметил Удудян.
Комментарии22
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mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 12:07
Совет госчиновникам и пропагандонам: если увидите футболистов, бегите изо всех сил.
Иначе вас ничто не спасёт от избиения.
chapter_2 09 октября 2018 | 12:20
mikhail_spb_: Неужели люди были избиты на почве ненависти социальной группы "профессиональные футболисты" к социальной группе "чиновники"?
srk2658lu 09 октября 2018 | 12:39
chapter_2: К группе "посторонние, делающие замечание мудакам"
luger_max_otto 09 октября 2018 | 12:26
Отмудохали бы Киселева, что ли... А то- на шофера взъелись, стыдно.
sergirusso 09 октября 2018 | 12:35
luger_max_otto: luger_max_otto: Так и Ильин хотел Брежнева грохнуть, а замочил шофера, поэтому Брежнев так часто шофером прикидывался, Ельцин косил под дирижёра, а Плешивый заделался танцором на свадьбе, но видимо ему что то помешало...
sergirusso 09 октября 2018 | 12:35
luger_max_otto: luger_max_otto: Так и Ильин хотел Брежнева грохнуть, а замочил шофера, поэтому Брежнев так часто шофером прикидывался, Ельцин косил под дирижёра, а Плешивый заделался танцором на свадьбе, но видимо ему что то помешало...
varlam59 09 октября 2018 | 12:35
mikhail_spb_: Вы, провокатор, не путайте всех российских футболистов с двумя подонками, у которых мозги прогнили от безнаказанности и кучи бабла в карманах. На этот раз не отвертятся. Получат по заслугам. Избиение министерских чиновников и белоруса им не простят.
malanoff 09 октября 2018 | 12:49
varlam59: Это как Вова скажет . Предполагаю скажет , что это были туристы , а не футболисты.
aybolit66 09 октября 2018 | 12:07
Ещё одни боевые пи.. расы
oleg__ 09 октября 2018 | 12:10
точно человека ? Или опять чиновника !
vlabumur 09 октября 2018 | 12:14
oleg__: точно человека ?
++++++++++++++++++++++
А ОНИ ТО САМИ ЛЮДИ? УВЕРЕН НЕТ,
sergirusso 09 октября 2018 | 12:12
футболисты и их друзья вышли из столичного стриптиз-клуба и начали пинать машины... Зачем же так переживать из за несоответствия своей девушки звездам стриптиза?
royco Станислав Петров 09 октября 2018 | 12:20
Один из величайших советских футболистов, Эдуард Стрельцов, сидел по нелепому обвинению в изнасиловании, несмотря на то, что в деле было полно несостыковок. Тут же все очевидно. Дорвавшиеся до бабла мирового уровня молодые "дарования", от которых толку хрен да ни хрена, сделали все на камеры. Надеюсь, это быдло поставят теперь на место. Вконец оборзевшие, мягко говоря.
sergirusso 09 октября 2018 | 12:21
Кстати, а Плешивый снимется на пару с победителем боя Пак - Кокорин?
belovnikita 09 октября 2018 | 12:38
sergirusso: ху/ло такие выродками гордится. Оно само такое же
gregor 09 октября 2018 | 12:26
Путинойды развлекаются .
ft18 09 октября 2018 | 12:31
Два тупорылых барана, вконец оборзевших от собственной псевдозначимости и безнаказанности.
srk2658lu 09 октября 2018 | 12:37
В Расее группа сотоварищей избивает одного..
Ничего не попишешь - общинность - инстинкт богоносного народа.
apels 09 октября 2018 | 12:56
В колонии мячик пинать будут. Или у нас избирательное правосудие :)
timwlad91 09 октября 2018 | 12:58
Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев могли стать участниками ещё одного конфликта
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли стать участниками ещё одного конфликта. Незадолго до драки с чиновником в столичном кафе, футболисты со своей компанией избили еще одного человека.
По информации телеграм-канала Mash, около 7-ми утра в понедельник, футболисты и их друзья вышли из столичного стриптиз-клуба и начали пинать машины, находившиеся на парковке. Как и в ситуации в кафе, нашёлся человек, сделавший молодым людям замечание. Отмечается, что прохожего повалили на землю и избивали ногами, пробив голову. В настоящее время молодой человек из Белоруссии с черепно-мозговой травмой находится в реанимации.
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Ну тут никакая "крыша" газпрома и министерства сельского хозяйства не поможет этим придуркам от футбола.
Отфутболят из их спорта и отдадут под суд.
timwlad91 09 октября 2018 | 13:06
Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев могли стать участниками ещё одного конфликта
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Господа,спортсмены совершили преступление и за это надо ответить.
Если сломаются,то туда им и дорога.
Прощение тем кто покаялся получив наказание и не сломался.Кто ломается тот не раскаялся,но скулит о несправедливости.
vvpol 09 октября 2018 | 13:09
А за чиновников больше дают?