Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев могли стать участниками ещё одного конфликта

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли стать участниками ещё одного конфликта. Незадолго до драки с чиновником в столичном кафе, футболисты со своей компанией избили еще одного человека.

По информации телеграм-канала Mash, около 7-ми утра в понедельник, футболисты и их друзья вышли из столичного стриптиз-клуба и начали пинать машины, находившиеся на парковке. Как и в ситуации в кафе, нашёлся человек, сделавший молодым людям замечание. Отмечается, что прохожего повалили на землю и избивали ногами, пробив голову. В настоящее время молодой человек из Белоруссии с черепно-мозговой травмой находится в реанимации.

Тем временем у избитого в кафе главы департамента Минпромторга Дениса Пака диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Как заявил в интервью «Коммерсанту» адвокат потерпевшего Геннадий Удудян, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Однако сторона защиты будет добиваться переквалифицирования дела на «Хулиганство».

Адвокат также исключил возможность договориться в досудебном порядке. «Данные деяния должны быть наказаны по всей строгости закона – отметил Удудян.