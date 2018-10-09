Синод Константинопольского патриархата может рассмотреть вопрос об автокефалии для Украины
Синод Константинопольского патриархата может рассмотреть вопрос об автокефалии для Украины. Заседание начинается сегодня. Повестка обычно официально не раскрывается.
В начале месяца Константинопольский патриархат уже направил своих посланников в Киев. Это вызвало резко негативную реакцию Русской православной церкви.
Комментарии4
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danko1 09 октября 2018 | 11:36
Памперсы нанопыльному гэбэшнику Гундяеву привезли и скорую помощь вызвали?
Ведь не переживет он, что такой жирный кусок от его доходов отвалится, да и задание Кремля по расколу Украины провалил.
banyi4 09 октября 2018 | 11:38
Лично мне церковные разборки всегда были по фигу. Лишь резня не пошла.. Это самое важное!
rom8883 09 октября 2018 | 11:38
Сколько же можно тянуть? Каждый лишний день в пользу гундяевцев.
novirusisch 09 октября 2018 | 11:39
Новость должна звучать не так.
Синод Константинопольского патриархата НЕ может НЕ рассмотреть вопрос об автокефалии для
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Вот так будет правильно.
Естестественно вопрос будет решен положительно.
Это и вызывает истерику иерархов РПЦ.
Они кричат, что это неканонично, при этом не хотят вспоминать как сама РПЦ автокефалию получила.