Синод Константинопольского патриархата может рассмотреть вопрос об автокефалии для Украины. Заседание начинается сегодня. Повестка обычно официально не раскрывается.

В начале месяца Константинопольский патриархат уже направил своих посланников в Киев. Это вызвало резко негативную реакцию Русской православной церкви.