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11:30, 09 октября 2018

В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих

В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих после публикации картинок в соцсети «ВКонтакте». На этом настаивали и прокуратура и защита.

Адвокат Алексей Бушмаков считает, что после изучения новых обстоятельств дело в отношении Мотузной будет закрыто.

Комментарии

3

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ft18 09 октября 2018 | 11:37

Возврат дела на доследование это фактически помощь суда следствию: суд тем самым говорит следствию в деле есть ошибки, устраните их, господин следователь, и тогда дело будет рассмотрено. Между тем, по презумпции невиновности, ошибки следствия трактуются в пользу подсудимого. То есть, с применением возврата на доследование происходит выхолащивание принципа презумпции невиновности.

vlabumur 09 октября 2018 | 11:38

Средневековье,охота на ведьм и прочее мракобесие.

Это какой-то... позор...((С)

danko1 09 октября 2018 | 11:39

Какие новые обстоятельства? Отретушировали маразм по указанию Путина, но при повторном "нарушении" всё равно сажать будут, хотя никакого реального экстремизма нет, а чувства верующих по Учению оскорбить вообще нельзя.
"Оскорбляются" и выискивают на что оскорбиться и где экстремизм придумать по указанию власти, тратя на поиски миллиарды.

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