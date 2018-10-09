В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих после публикации картинок в соцсети «ВКонтакте». На этом настаивали и прокуратура и защита.

Адвокат Алексей Бушмаков считает, что после изучения новых обстоятельств дело в отношении Мотузной будет закрыто.