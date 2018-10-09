В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих
В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих после публикации картинок в соцсети «ВКонтакте». На этом настаивали и прокуратура и защита.
Адвокат Алексей Бушмаков считает, что после изучения новых обстоятельств дело в отношении Мотузной будет закрыто.
Комментарии3
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ft18 09 октября 2018 | 11:37
Возврат дела на доследование это фактически помощь суда следствию: суд тем самым говорит следствию в деле есть ошибки, устраните их, господин следователь, и тогда дело будет рассмотрено. Между тем, по презумпции невиновности, ошибки следствия трактуются в пользу подсудимого. То есть, с применением возврата на доследование происходит выхолащивание принципа презумпции невиновности.
vlabumur 09 октября 2018 | 11:38
Средневековье,охота на ведьм и прочее мракобесие.
Это какой-то... позор...((С)
danko1 09 октября 2018 | 11:39
Какие новые обстоятельства? Отретушировали маразм по указанию Путина, но при повторном "нарушении" всё равно сажать будут, хотя никакого реального экстремизма нет, а чувства верующих по Учению оскорбить вообще нельзя.
"Оскорбляются" и выискивают на что оскорбиться и где экстремизм придумать по указанию власти, тратя на поиски миллиарды.