В Москве полиция проверяет информацию ещё об одной драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Как сообщил информированный источник «Интерфакса», инцидент произошёл у гостиницы «Пекин». Спортсмены нанесли травмы водителю телеведущей одного из федеральных каналов. В итоге он был госпитализирован.



Накануне было возбуждено дело о побоях по факту конфликта в кафе на Арбате. Мамаев и Кокорин оскорбили чиновников Минпромторга и нанесли им травмы.

Футболисты Мамаев и Кокорин – граждане России – должны понести наказание в полном соответствии с действующим законодательством, — считает член исполкома РФС, зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев.

По мнению Лебедева, наказание должно быть неотвратимым.