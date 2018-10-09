В Москве полиция проверяет информацию ещё об одной драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
В Москве полиция проверяет информацию ещё об одной драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Как сообщил информированный источник «Интерфакса», инцидент произошёл у гостиницы «Пекин». Спортсмены нанесли травмы водителю телеведущей одного из федеральных каналов. В итоге он был госпитализирован.
Накануне было возбуждено дело о побоях по факту конфликта в кафе на Арбате. Мамаев и Кокорин оскорбили чиновников Минпромторга и нанесли им травмы.
Футболисты Мамаев и Кокорин – граждане России – должны понести наказание в полном соответствии с действующим законодательством, — считает член исполкома РФС, зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев.
По мнению Лебедева, наказание должно быть неотвратимым.
Комментарии9
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bizon11 09 октября 2018 | 11:33
имбицилы
gordy 09 октября 2018 | 11:34
Таких на цепи держать надо?
polsan 09 октября 2018 | 11:34
обыкновенное хулиганьё...
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 11:35
Мало того, что агрессивные футболисты избили госчиновничков стульями, так они ещё накостыляли личному водиле какой-то пропагандонши?
Чем же их обидело наше любимое государство?
vlabumur 09 октября 2018 | 11:35
В Свое время потребовалось личное вмешательство генсека чтобы посадить Стрельцова.
Посадят ли этих скотов? сомневаюсь.
duk 09 октября 2018 | 11:39
vlabumur: Стрельцов никого не избивал.
stv 09 октября 2018 | 11:36
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова. Водитель в реанимации с проломленным черепом. Можно и уточнить.
zhrv 09 октября 2018 | 11:38
- "Спортсмены нанесли травмы водителю телеведущей одного из федеральных каналов. "
Чиновник, водитель пропагандиста/тки... Да они вышли на тропу войны с режимом?!
vasya_von_smetankin 09 октября 2018 | 11:40
Диагноз: Духовная интонсикация.
Рецепт: принудительное отключение дуроскопа-деградатора (он же телевизор), посещение под конвоем театра, чтение классики, прослушивание оперы.